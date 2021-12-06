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بكين: أعلنت شركة "صنشاين 100" الصينية للتطوير العقاري الاثنين أنها تخلّفت عن سداد سندات رئيسية مستحقة، مشيرة إلى مشاكل في السيولة في ظل حملة السلطات ضد القطاع المثقل بالديون.

وتراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محرّكا رئيسيا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الشهور الأخيرة بعدما شددت بكين قوانين تملّك العقارات وشنّت هجوما تنظيميا على المضاربات.

وتسببت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، لا سيما "إيفرغراند"، ثاني أكبر مجموعات التطوير العقاري في البلاد والتي أثقلت بديون بمليارات الدولارات.

والاثنين، أعلنت شركة "صنشاين 100 تشاينا هولدنغز" Sunshine 100 China Holdings، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أنها تخلّفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء سند بنسبة 10,5 في المئة.

وجاء التخلف عن السداد نتيجة "مشاكل في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات"، وفق ما ذكرت الشركة في مذكرة للبورصة.

وواجهت "صنشاين 100" صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلّفت عن سداد سندات في آب/اغسطس.

وتفيد بيانات جمعتها "بلومبرغ" بأن الشركة مديونة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار.

ونجحت "إيفرغراند" -- الغارقة بديون قدرها 300 مليار دولار -- في تجنّب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن لديها كوبونات سندات بالدولار تبلغ قيمتها الإجمالية 82,5 مليون دولار ينبغي عليها تسديدها الاثنين، لدى انقضاء فترة سماح مدتها 30 يوما، بحسب "بلومبرغ".

والجمعة، استدعى مسؤولون مؤسس "إيفرغراند" شو جيايين بعدما نشرت الشركة بيانا حذّرت فيه من أن أموالها قد لا تكفي "لمواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية".

وأفادت حكومة مقاطعة غواندونغ في وقت لاحق أنها سترسل فريق عمل إلى "إيفرغراند" "للإشراف على وتشجيع إدارة مخاطر الشركات".

وتراجعت أسهم المجموعة العقارية العملاقة أكثر من 12 في المئة مع بدء التداول صباح الاثنين.

وأعلنت مجموعة "كايسا" المنافسة الأسبوع الماضي بأنها فشلت في محاولة لتبادل الديون كانت لتساعدها على شراء الوقت لتسديد بعض سنداتها.