إيلاف من القاهرة: في تجربة بدأت تمتد إلى بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة، نجح المصريون في استخدام سلاح الوشيال ميديا بطريقة إيجابية، حينما أطلقوا حملة "خليها تعفن" في بورسعيد شمالي مصر، وقاطعوا شراء الأسماك بعد بلوغ أسعارها حافة "الجنون" في الوقت الذي تتمتع مصر بأطول شواطئ، وتطل على أكبر المسطحات المائية في المنطقة العربية والشرق أوسطية، مما يجعل الملايين لا يرون مبرراً لغلاء أسعار الأسماك.

اليوم بورسعيد وغداً بقية الجمهورية

الحملة أسفرت عن انخفاض كبير في أسعار الأسماك في بورسعيد، وبدأت تمتد إلى سوق العبور وهو الأكبر في القاهرة، وبالنظر إلى نجاح الحملة الشعبية التي جعلت التجار والحكومة المصرية في حالة أقرب إلى الصدمة من تأثير ونجاح الحملة الشعبية، فقد تحرك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقام بزيارة الأسواق فى المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية.

الأسعار تراجعت 70 %

وفي بيان صحفي صدر عن محافظة بورسعيد المصرية، جاء أن بورسعيد هي أول المحافظات التي بدأت الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وأن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار سمك الشبار مثلاً وهو "الأكلة الشعبية" الأولى في بورسعيد، من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض.

وأكد سكرتير الاتحاد للعام الغرف التجارية في بورسعيد، أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقوفنا ضد تجار الأسماك أو الصيادين وإنما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن اسعار الأسماك قد شهدت انفلاتا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية.



