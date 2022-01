باريس: أعلنت مجموعة "كونتو" الفرنسية المتخصصة في عمليات الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية ناشئة تفوق قيمتها السوقية مليار دولار (ما يُعرف بشركات "يونيكورن")، بفضل عملية حشد أموال كبرى جمعت على إثرها 486 مليون يورو، وباتت قيمتها تُقدّر بـ4,4 مليارات يورو.

وقال وزير الشؤون الرقمية سيدريك أو في بيان نشرته "كونتو" إن "مع عملية حشد الأموال، وهي من الأكبر من نوعها في تاريخ شركات التكنولوجيا الفرنسية، باتت "كونتو شركة الـ يونيكورن الرابعة والعشرين (شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة تفوق قيمتها التقديرية مليار دولار) ضمن منظومة آخذة في التوسع، في باريس كما في سائر الأراضي" الفرنسية.

French fintech Qonto today announcing that it’s raised at a €4.4bn/$5bn valuation in a round led by Tiger Global. Our original scoop from November here: https://t.co/5QLLQnw7Iy #fintech #startup