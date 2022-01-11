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باريس: أعلنت مجموعة "كونتو" الفرنسية المتخصصة في عمليات الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية ناشئة تفوق قيمتها السوقية مليار دولار (ما يُعرف بشركات "يونيكورن")، بفضل عملية حشد أموال كبرى جمعت على إثرها 486 مليون يورو، وباتت قيمتها تُقدّر بـ4,4 مليارات يورو.

وقال وزير الشؤون الرقمية سيدريك أو في بيان نشرته "كونتو" إن "مع عملية حشد الأموال، وهي من الأكبر من نوعها في تاريخ شركات التكنولوجيا الفرنسية، باتت "كونتو شركة الـ يونيكورن الرابعة والعشرين (شركة ناشئة غير مدرجة في البورصة تفوق قيمتها التقديرية مليار دولار) ضمن منظومة آخذة في التوسع، في باريس كما في سائر الأراضي" الفرنسية.

French fintech Qonto today announcing that it’s raised at a €4.4bn/$5bn valuation in a round led by Tiger Global. Our original scoop from November here: https://t.co/5QLLQnw7Iy #fintech #startup — Callum Burroughs (@CallumBurroughs) January 11, 2022

هدف حكومي

وذكّر الوزير بهدف الحكومة الفرنسية القاضي برفع عدد شركات الـ"يونيكورن" من ثلاث إلى 25 بين 2017 و2025.

وباتت "كونتو" التي أنشئت سنة 2017، تفوق بقيمتها التقديرية تلك التي سجلتها في أيلول/سبتمبر الفائت شركة "سورار" التي أطلقت لعبة إلكترونية لتبادل ملصقات لاعبي كرة قدم بالاعتماد على تكنولوجيا "ان اف تي". فقد أعلنت "سورار" حينها أن قيمتها تبلغ 4,3 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو)، إثر حشد أموال قياسية لشركة التكنولوجيا الفرنسية بقيمة 680 مليون دولار.

ويستند هذا التصنيف إلى عمليات تقويم كُشف عنها لمناسبة حشد أموال لهذه الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة، وهو لا يسمح تاليا إجراء مقارنة بالوقت الحقيقي.

وتسعى "كونتو" مع هذا الإنجاز لتحسين خدماتها من خلال طرح خصائص جديدة وتحسين خدمة الزبائن لديها (خصوصا من خلال إنشاء مركز رئيسي لها في برشلونة) وأيضا الاستمرار في التوسع الأوروبي مع استثمار مئة مليون يورو في كل من البلدان الأربعة حيث تتواجد الشركة (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا) والتمدد إلى بلدان جديدة اعتبارا من 2023.