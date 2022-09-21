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موسكو: قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأربعاء إن الاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات سينكمش بأقل من التوقعات السابقة هذا العام وسيعاود النمو في عام 2024 على خلفية الطلب المحلي والاستثمار.

وقال ريشيتنيكوف لمجلس الاتحاد الروسي إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 2,9%، في حين أن التوقعات السابقة أشارت إلى معدل سلبي بنسبة 4%. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة ستة بالمئة في روسيا هذا العام.

تعرض اقتصاد البلاد لضربة قوية بسبب سلسلة من العقوبات الغربية غير المسبوقة جراء الصراع في أوكرانيا. وقال ريشيتنيكوف إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 0,8 % العام المقبل بسبب انخفاض الصادرات. لكنه أكد إنه سينمو بنسبة 2,6% في عام 2024 بفضل "زيادة الطلب المحلي ومستوى الاستهلاك والاستثمارات".

وأضاف الوزير أن "إعادة توجيه" صادرات النفط والغاز الروسية نحو "الدول المحايدة" ستساعد على دعم النشاط الاقتصادي بحلول 2024-2025.

تحدث ريشيتنيكوف بعد ساعات من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرًا بتعبئة عسكرية جزئية في روسيا، في ما يعد تصعيدًا لهجوم موسكو في أوكرانيا قد يؤثر على الاقتصاد.