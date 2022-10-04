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دكا: أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد لساعات عدة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون.

وشهدت بنغلادش أزمات كهرباء عدة في الأشهر الأخيرة من جراء ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد اعتمدت نظام تقنين للتغذية بالتيار الكهربائي للحد من استهلاك موارد الطاقة.

ولم يتّضح السبب الذي أدى إلى تعطّل الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد بعيد الساعة 14,00 (08,00 ت غ)، وفق مجلس تنمية الطاقة.

وقال المتحدث باسم المجلس شميم أحسن في تصريح لوكالة فرانس برس إن باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش "بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء"، مشيرا إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل.

ومساء الثلاثاء كان الظلام مخيما على شوارع وسط دكا التي يتخطى عدد سكانها 22 مليون نسمة، والتي عادة ما تكون مضاءة.

ولاحقا قال مسؤول آخر إن التيار الكهربائي انقطع عن 60 بالمئة من البلد الفقير الذي يضم مصانع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية.

وفي تصريح لفرانس برس قال المتحدث باسم الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء ا.ب.م. بدر الدجى إن "نحو التاسعة ليلا عادت التغذية بالتيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد".

وأشار أحسن إلى أن أسباب تعطّل الشبكة لم تتّضح بعد.

وقال إن الواقعة "قيد التحقيق" مرجّحا أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار.

يتصاعد الغضب الشعبي من جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يواجه صعوبات في تغطية نفقات استيراد كمات كافية من وقود الديزل والغاز لتلبية الطلب على الكهرباء.

وطلبت بنغلادش من صندوق النقد الدولي دعما بقيمة 4,5 مليار دولار لمواجهة تقلب أسعار موارد الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وتم فصل محطات إنتاج الطاقة العاملة بوقود الديزل والتي تنتج 1500 ميغاواط عن الشبكة، مع توقّف بعض من محطات الإنتاج العاملة بالغاز عن العمل.

وطُلب من عشرات الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد حصر استخدام المكيفات بأوقات الصلاة اليومية الخمس لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، مع نقص الطاقة الذي تفاقم بسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

ويقول اقتصاديون إن التاكا البنغلادشي تراجع مقابل الدولار الأميركي 20 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد، فضلا عن شح مخزون البلاد من العملات الأجنبية.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال تجمّعات حاشدة في دكا احتجاجا على غلاء المعيشة، منذ أن رفعت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أسعار المحروقات وفرضت تقنينا قاسيا للكهرباء على مستوى البلاد في أواخر تموز/يوليو.

وأصيب نحو مئة شخص خلال تظاهرة قمعتها الشرطة بعنف، وفق الحزب القومي البنغلادشي المعارض.

وأثّر تضخّم أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير على موازنات الأسر، ومؤخرا تعهّدت الحكومة تحديد سقف لأسعار عدد كبير من المواد الغذائية الأساسية بينها الأرز بغية احتواء النقمة الشعبية.

ويعود آخر انقطاع طارئ وواسع النطاق للتيار الكهربائي في بنغلادش إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حينما حرم نحو 70 بالمئة من سكان البلاد من التيار لنحو عشر ساعات.