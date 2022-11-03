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لندن: رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، الذي سيدفع بريطانيا إلى ركود من المقرر أن يستمر حتى منتصف عام 2024.

بعد اجتماع عادي، قال بنك إنكلترا إنه رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% - في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 - لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع ان يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.

وقال أندرو بيلي حاكم بنك إنكلترا خلال مؤتمر صحافي "أمامنا طريق صعب".

زيادة الأسعار

وحذر من أن "الزيادة الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا جعلتنا أكثر فقرا كأمة. ويتوقع أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي معدوما بل وربما يتراجع لبعض الوقت".

وتعكس الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة.

الأربعاء رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي للمرة الرابعة على التوالي سعر الفائدة بمقدار 0,75 نقطة - واقترح رئيسه جيروم باول أن الزيادة ستكون أعلى مما كان متوقعا.

قال بنك إنكلترا إن التضخم في بريطانيا سيبلغ ذروته عند 10,9 % هذا العام، ولكن مع هذا المستوى المرتفع، ذكر محللون ان سعر الفائدة للبنك المركزي قد يصل إلى 5% في الأشهر المقبلة.

وحذر محضر اجتماعها من "الآفاق الصعبة للاقتصاد البريطاني" التي "يتوقع أن يبقى في حالة ركود لفترة طويلة"، مما يوجه ضربة للحكومة البريطانية المضطربة.

قال بنك إنكلترا إن الاقتصاد تقلص منذ الربع الثالث ودخل فترة ركود تقني سيستمر حتى النصف الأول من عام 2024.

وتراجع الجنيه الإسترليني 2% مقابل الدولار وسط توقعات ركود طويل الأمد.

واعلن نعيم أسلم كبير محللي السوق في Avatrade أن "التجارة النموذجية لم تعد قائمة لأن العملات عادة ما ترتفع عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة".

واضاف "تنتظرنا أوقات عصيبة وسنرى الاقتصاد والأسواق والعملة تتراجع في الأشهر المقبلة".

وتحسن أداء مؤشر فوتسي 100 في لندن، حيث خسر نحو نصف بالمائة.

من المقرر أن تؤدي زيادة بنك انكلترا لمعدل الفائدة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.

وقال كريغ إيرلام المحلل في منصة التداول OANDA "كان للبنك المركزي مهمة لا يحسد عليها وهي مكافحة التضخم المتصاعد وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".

الرهن العقاري

ارتفع سداد الرهن العقاري في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة أيضا بعد الميزانية المثقلة بالديون لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، مما أرغمها على الاستقالة وأدى إلى شراء طارئ لسندات الحكومة البريطانية من قبل بنك إنكلترا. وحاول خلفها ريشي سوناك تهدئة الأسواق من خلال التلميح إلى زيادات ضريبية في ميزانية جديدة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر حتى لو أضرت مثل هذه الخطوة بالاقتصاد البريطاني.

وقال سوناك وزير المال البريطاني السابق أمام البرلمان الأربعاء "أعتقد أن الجميع يعلم أننا نواجه توقعات اقتصادية صعبة وسيتعين اتخاذ قرارات صعبة".

يبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا 10,1%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.

مع بدء جائحة كوفيد مطلع عام 2020 ، خفض بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي 0,1% وضخ أيضا مبالغ ضخمة من النقد في الاقتصاد.

بدأ بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة في كانون الاول/ديسمبر الماضي، في حين أن قرار الخميس كان ثامن زيادة على التوالي.

جاء في محضر اجتماع بنك إنكلترا "الأهم من ذلك أن معظم التشدد في السياسة خلال العام الماضي لم يؤثر بعد على الاقتصاد الحقيقي".