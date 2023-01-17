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دافوس (سويسرا): ندّدت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء في دافوس بـ"المحاولات الشرسة" لجذب القدرات الصناعية من أوروبا، خصوصا في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة "إلى الصين وأماكن أخرى" عبر دعم الأسواق.

وحذّرت خلال كلمة ألقتها خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا "لن نتردد في فتح تحقيقات إذا قدّرنا أن أسواقنا العامة أو أسواقا أخرى" تتلقى دعما مماثلا.