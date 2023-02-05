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نيروبي: أعلنت الحكومة الإثيوبية السبت أنها بدأت بإرسال سيولة نقدية تناهز 90 مليون دولار إلى تيغراي لاستئناف الخدمات المصرفية في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبيي أحمد عبر تويتر "بناء على قرار رئيس الوزراء أبيي، بدأ البنك المركزي بإرسال خمسة مليارات بير إلى ميكيلي لتوزيعها اعتبارا من الاثنين".

وأضاف أن الخطوط الجوية الإثيوبية سترفع اعتبارا من السبت عدد رحلاتها إلى المنطقة من ثلاث إلى خمس يوميًا.

والتقى رئيس الوزراء الجمعة للمرة الأولى مسؤولين من تيغراي منذ إبرام اتفاق السلام في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من عامين من النزاع بين الحكومة الفدرالية والمتمردين في هذه المنطقة بشمال إثيوبيا.

اتفاق السلام

ينص اتفاق السلام الموقع في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا بجنوب إفريقيا، على نزع سلاح المتمردين وعودة مؤسسات السلطة الفدرالية إلى تيغراي وإعادة فتح الطرق وعودة الاتصالات إلى المنطقة التي عزلت عن العالم منذ منتصف عام 2021.

منذ إبرام الاتفاق في عاصمة جنوب إفريقيا، توقف القتال واستؤنفت عمليات تسليم المساعدات إلى تيغراي، علما بأن المنطقة تواجه منذ فترة طويلة نقصًا حادا في الغذاء والوقود والسيولة النقدية والأدوية.

تسببت الحرب التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في نزوح أكثر من مليوني شخص، وجعلت مئات الآلاف يعيشون في ظروف تحاكي المجاعة، وفق الأمم المتحدة. وتقدر الولايات المتحدة عدد قتلى النزاع بنحو 500 ألف شخص.