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بروكسل: رفع الاتحاد الأوروبي الاثنين توقّعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023 من 0,3 إلى 0,9 في المئة، على خلفية انخفاض أسعار الغاز، مشيراً إلى أنها ستتجنّب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.

وخفّضت بروكسل توقّعات التضخّم الإجمالية للعام المقبل إلى 5,6 في المئة، لكنّها حذرت من أنّ "الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية".