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ثارت حالة كبيرة من الجدل في مصر حول منتج "البيض البودرة" وإمكانية استعماله "كبديل للبيض المحلي الطازج" الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل معلومات غير موثوقة عن البيض البودرة، وانتشرت بشكل كبير لدرجة أن بعضهم بدأ ينشر اقتراحات لاستخدامه في "وصفات طهي" دون التثبت من تأثيرها على صحة من يتناولونها.

وقد أثارت سرعة انتشار تلك المعلومات قلقا من سوء استخدامها، ودفع ذلك وزارة الزراعة المصرية للتدخل وتوضيح الحقائق حول استعمالات "البيض البودرة".

فما صحة ما أشيع عن "البيض البودرة" عبر مواقع التواصل في مصر؟ وما الذي تضمنه رد وزارة الزراعة؟

انتشار واسع

بدأ الجدل بعدما نشرت عدد من الصفحات الإعلامية المصرية عبر مواقع التواصل أخباراً منسوبة إلى "مركز البحوث الزراعية" تتحدث عن استخدامات البيض البودرة وعن ثمنه وفوائده ومدة صلاحيته، إضافة إلى معلومات أخرى.

ومن لبن ما أشيع عن "البيض البودرة" أن "سعره أرخص 4 مرات من البيض العادي" وأن "فوائده لا تقل عن فوائد البيض الطازج".

وسرعات ما تناقل رواد مواقع التواصل تلك التغريدات والمنشورات، إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى السؤال عن "وصفات لاستعمال البيض البودرة"، والتحدث عن "استبدال البيض الطازج بهذا المنتج" نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد.

الواحدة بجنيه.. البحوث الزراعية: البيض البودرة أرخص من العادي 4 مرات pic.twitter.com/O7GfaULSKU — hala samy (@halasam73147323) March 8, 2023

بيض البودره افضل بكثير من البيض العادي هذا ما تم اكتشاف إنتاجه عن طريق البحوث الزراعيه 🌿🙏

فهل ياترى يحقق رغبة المصريين ويتم الاستغناء قليلا عن البيض الطازج!!!

عموما ننتظر.. pic.twitter.com/hjkDIhU8nV — samy ammar (@Samyamar58Ammar) March 8, 2023

البيضة الواحدة بجنيه.. البحوث الزراعية: #البيض البودرة أرخص من العادي 4 مرات ويحتوي على جميع فوائد البيض العادي ولا فرق بينهما #مزيد pic.twitter.com/izr3o60H5f — مزيد - Mazid (@MazidNews) March 8, 2023

توضيح وزارة الزراعة المصرية

وبسبب الانتشار الواسع والجدل عبر مواقع التواصل حول موضوع البيض البودرة، اضطرت وزارة الزراعة المصرية إلى توضيح استخداماته.

وأكدت الوزارة على أنه "لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي"، وأن استخدامه "يقتصر على صنع الحلويات فقط".

كما أشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، في اتصال هاتفي مع برنامج تلفزيوني إلى أنه "لا يمكن أكل البيض البودرة، لكنه يدخل في صناعة الحلويات فقط".

تداول منشورات عن استيراد "البيض البودرة".. رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية يوضح #من_مصر pic.twitter.com/8a3K8OLItW — CBC Egypt (@CBCEgypt) March 8, 2023

لا يتم سلقه أو عمله «أومليت».. وزارة الزراعة توضح استخدامات البيض البودرة 🥚 pic.twitter.com/dOwYY7moBE — Akhbarak (@akhbarak) March 8, 2023

بينما أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن "بيض البودرة موجود في مصر منذ سنوات"، وأضاف أن لبيض البودرة "استخدامات محددة في بعض مصانع الحلوى والمخبوزات"، وأن "الفرق بينه وبين بيض المائدة هو أن بيض البودرة مجفف، لذا فهو يصلح لفترة أطول".

https://www.youtube.com/watch?v=PeC300pHTiY

سخرية عبر مواقع التواصل

ومن جهة أخرى، فقد صاحب الانتشار الواسع لوسم #بيض_البودرة عبر مواقع التواصل موجة من التغريدات الساخرة حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه.

الزراعة توضح استخدامات البيض البودرة: لا بيتسلق ولا يتقلي

طب ايه هناخد سسف والا ايه

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/9FKWCLxt1v — ghadaelnemr 21 (@ghelnemr) March 9, 2023

#البيض_البودره هي وصلت لكده هنشم بودرة بيض ، ربنا ينتقم منكم بحق الايام المفترجة 😡 pic.twitter.com/q8ghq2CAid — Sherif S Bekhit (@SherifSaadBekhi) March 8, 2023

مش ضروري تحط البيض فى السندوتشات للعيال رشه رش على الفينو يا سيد يا اخى#البيض_البودره pic.twitter.com/tWvDHIzXqH — النديم 🇪🇬🇵🇸 (@nadem1818) March 8, 2023

لكن بعض رواد مواقع التواصل آثروا التركيز على توضيح الطرق الصحيحة لاستعمال البيض البودرة.

البيض البودرة بيستخدم بديل البيض في صنع الحلويات لكن البيض المبستر هو اللي يمكن استخدامه في المنازل وانا شفته في لو لو ماركت لكن لم اجربه من قبل في مصر لكن اكلته كثيرا في فنادق شرق اسيا كوريا الصين سنغافورة pic.twitter.com/nZONrE7OR9 — D&K (@Miloxaio) March 9, 2023

التضخم في مصر