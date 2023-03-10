قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أدرجت الولايات المتحدة خمس شركات صينية على قائمتها للعقوبات الخميس لتزويدها إيران مكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة.

وربطت وزارة الخزانة الأميركية بشكل غير مباشر بين هذه الشركات الصينة والهجمات التي تشنها روسيا في أوكرانيا إضافة إلى الهجمات الإيرانية التي تستهدف ناقلات نفط في الخليج، حيث يتم في الحالتين استخدام مسيّرات شاهد-136 التي تنتجها شركة صناعة الطائرات الإيرانية "هيسا".

وذكرت وزارة الخزانة أن هذه الشركات في هانغتشو وشنجن وغيلين وهونغ كونغ قامت بشحن محركات خفيفة ومكونات أخرى لصناعة المسيّرات الى شركة "هيسا" التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن هذه الشركات "مسؤولة عن بيع وشحن آلاف مكونات الطائرات، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها للتطبيقات الخاصة بالمسيّرات".

وقال بريان نيلسون مساعد وزيرة الخزانة إن "إيران مسؤولة بشكل مباشر عن الخسائر المدنية الأوكرانية الناتجة عن استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا".

عقوبات أميركية

وفي إجراء منفصل، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 29 شركة وكياناً في إيران وهونغ كونغ والصين ودبي وأماكن أخرى على قائمة العقوبات لمساعدتها طهران على بيع منتجات نفطية في الأسواق الدولية في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.

وتمنع العقوبات الأميركية الشركات المستهدفة من الوصول الى الأسواق والخدمات المالية الدولية عن طريق تجميد أصولها الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة الى منع الشركات والمصارف الأميركية وتلك التي تملك فروعا في الولايات المتحدة من التعامل معها.