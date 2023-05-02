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سيدني: أعلن البنك المركزي الاسترالي الثلاثاء عن رفع مفاجئ لنسب الفوائد مبددا الآمال بابقائها على حالها مع ظهور مؤشرات على تباطوء التضخم.

قام بنك الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة الى 3,85% مبددا توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير الى عدم تغييرها.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر نيسان/ابريل ان مؤشر أسعار المستهلك انخفض الى 7% من 7,8% في كانون الأول/ديسمبر لكنه لا يزال فوق هدف البنك الذي يريدها ان تصل الى ما بين 2 و 3%.



التضخم

وقال حاكم البنك المركزي فيليب لوي إن التضخم "تجاوز ذروته" لكنه لا يزال مرتفعا جدا.

وأضاف "نظرا لأهمية إعادة التضخم إلى الهدف المحدد له ضمن جدول زمني معقول، اعتبر المجلس ان زيادة إضافية في أسعار الفوائد مبررة اليوم".

وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق "عامين" قبل أن يعود التضخم الى مستوى مقبول مشيرا الى انه قد يتم رفع نسب الفوائد بشكل إضافي.

وأوضح أن "تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي قد يكون مطلوبا لضمان عودة التضخم الى هدفه في فترة معقولة لكن ذلك سيكون رهنا بكيفية تطور الاقتصاد والتضخم".

وكان الاحتياطي الاسترالي أبقى معدلات الفوائد على حالها في آخر اجتماع له في نيسان/ابريل منهيا سلسلة من عمليات رفع متتالية لعشر مرات.

وقال لوي إن هذا الأمر أتاح للبنك تقييم وضع الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الرفع الأخير.

على غرار الدول الأخرى التي تحارب التضخم، تواجه استراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار بدون كبح النمو الاقتصادي والتسبب بركود.



السياسة النقدية

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