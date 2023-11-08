إيلاف من الرباط: افتُتِحَت، الثلاثاء، أول وكالة مصرفية بالمعبر الحدودي "الكركرات"، بإقليم "أوسرد"، في أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمغرب، على الحدود مع موريتانيا.

ووصفت مؤسسة "البريد بنك"، على حسابها بـ"فيسبوك"، افتتاح وكالة لها في "الكركرات"، الذي يأتي مساهمة منها في تحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتعمير هذا الجزء من الصحراء المغربية، بـ"الحدث التاريخي" الذي "يشكل إنجازًا مهمًا في التزام البنك تجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء المغربية".





لقطة من حفل افتتاح الوكالة المصرفية في المعبر الحدودي" الكركرات "



وأشرف على افتتاح الوكالة الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ "البريد بنك"، مرفوقا بعبد الرحمن الجوهري، عامل(محافظ) إقليم "أوسرد"، وجبران الركلاوي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.

النجار

وتأتي مبادرة افتتاح هذه الوكالة البنكية منسجمة مع الدينامية التنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطابه لسادس نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث شجع الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة استثماراتهم بالأقاليم الجنوبية، خاصة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن النجار، قوله إن "افتتاح أول وكالة مصرفية لمؤسسته في "الكركرات" يأتي لـ"يساهم بشكلٍ فعلي في تنمية المنطقة، انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى النهوض بالأقاليم الجنوبية".

كما تتماشى المبادرة مع رغبة مجموعة "البريد بنك" بجميع مكوناتها ("البريد بنك"، "بريك كاش" و"أمانة") في أن تضع نفسها كشريك موثوق به إلى جانب جميع المغاربة، فضلاً عن منحهم إمكانية الوصول إلى خدمات بنكية عالية الجودة.