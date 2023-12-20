برلين: تريد السلطات الالمانية مصادرة اكثر من 720 مليون يورو من الاموال الروسية المجمدة في المانيا في اطار العقوبات بعد الغزو الروسي لاوكرانيا.

وقال المدعي العام في بيان الاربعاء إنه رفع دعوى امام محكمة في فرانكفورت طلب فيها "إجراء مصادرة مستقل".

وجاء في البيان "الهدف من هذا الاجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر".

تعود هذه الاموال الى بورصة موسكو وتم إيداعها لدى الفرع الالماني التابع لمصرف جاي بي مورغان تشايس وفق مجلة دير شبيغل الالمانية.

وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

واضاف المدعي العام ان الطلب القضائي رفع في تموز/يوليو الماضي.

حتى الآن قامت المانيا بتجميد اموال الاشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات. لكن اذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الاموال للموازنة الفدرالية.

بعد غزو أوكرانيا جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لافراد او كيانات خاضعة للعقوبات.