بكين: طبقت الصين مجموعة من التدابير لتسهيل دخول الأجانب إليها لأغراض الأعمال التجارية والتعليم والسياحة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية الصينية للهجرة.

وتشمل التدابير الجديدة التي بدأت السريان اعتبارًا من أمس الخميس، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية، تخفيف المتطلبات المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة، والحصول على تمديد التأشيرة واستبدالها، وخدمات إصدارها، لدى إدارات الهجرة المحلية، وذلك بالنسبة للرعايا الأجانب القادمين إلى الصين، أو المقيمين فيها لأغراض غير دبلوماسية وغير رسمية مثل التعاون التجاري، والتبادلات التجارية، والاستثمار، وريادة الأعمال، وزيارة الأقارب، فضلا عن الأمور الشخصية.

ويتمتع الرعايا الأجانب بعبور مباشر على مدار 24 ساعة دون الخضوع لإجراءات فحص في المنافذ الحدودية في تسعة مطارات رئيسية في مدن من بينها: بكين، وشانغهاي، وهانغتشو، ويشامن، وقوانغتشو.