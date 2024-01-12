بكين: سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيا عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ أربع سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.

يعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا والذي تصر الصين على أنه محايد، علما بأنها رفضت انتقاد الغزو.

تمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26,3 في المئة، وفق البيانات.

في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11,6 في المئة عن 2022.

وأفاد الوزير المساعد في الإدارة العام للجمارك وانغ لينغجون في مؤتمر صحافي بأن اقتصاد الصين سيواجه عراقيل في 2024.

وأكد أن "تعقيد وشدة وضبابية البيئة الخارجية تزداد وعلينا تجاوز الصعوبات وبذل مزيد من الجهود لدعم نمو التجارة الخارجية بشكل أكبر".

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4,6 في المئة على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5,5 في المئة.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة الجمعة إذ أظهرت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات بأن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول/ديسمبر.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 في المئة على أساس سنوي.

شهدت الصين انكماشا في تموز/يوليو كان الأول منذ العام 2021. وبعد انتعاش لم يدم في الشهر التالي، واصلت الأسعار تراجعها منذ أيلول/سبتمبر.