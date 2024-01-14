القاهرة: سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 37 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و817 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له في تاريخه، فيما بلغت قيمة التداول نحو 78 مليار جنيه منها 74 مليار جنيه لتعاملات سوق السندات.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.79% مسجلًا 25974.84 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.1% ليصل عند مستوى 6140.08 نقطة، فيما ربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 2.78% لينهي التعاملات عند مستوى 8714.99 نقطة.