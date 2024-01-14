بغداد: يشهد معرض بغداد الدولي في دورته الـ 47 إقبالاً كبيراً على مختلف فعالياته من قبل المواطنين والمستثمرين العراقيين والأجانب.

وأوضح مدير عام المعارض الدكتور مصطفى العاني أن المعرض حظي بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 850 شركة، مبيناً أن المعرض يتميز بدورته المقامة حالياً بمشاركة المملكة العربية السعودية بصفتها ضيف الشرف التي شاركت بأكثر من 140 شركة متنوعة في مختلف المجالات.

وأكد العاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن مشاركة المملكة أعطت دافعاً للشركات العربية والدولية للمشاركة في المعرض، آملا أن ينعكس ذلك على تعزيز مستوى التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن المساحات المعرضية الداخلية تتجاوز 20 ألف متر مربع.

وأبان أن منهاج الدورة الحالية يتضمن فعاليات عديدة منها استعراض الفرق الفلكلورية العراقية، ونشاطات ثقافية أخرى تعكس تنوع الثقافات في المجتمع العراقي، معرباً عن أمله في أن تكون مخرجات هذه الدورة كبيرة وواعدة للشركات العراقية والعربية والدولية على مستوى حاجة العراق للسلع وعلى مستوى الخدمات ونقل الخبرات والتقنيات الموجودة في العالم.