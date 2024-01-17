سكاكا: شهدت منطقة الجوف خلال الفترة الماضية نجاح تجارب الزراعة في البيوت المحمية في مواقع مختلفة بالمنطقة، لعدد من المنتجات الزراعية، من أبرزها الفراولة والتين الأحمر والرمان الأميركي، إلى جانب الورقيات والخضروات، كالطماطم والخيار والباذنجان وغيرها.

وفي إطار الدعم والمساندة للمزارعين، زار مدير عام فرع وزارة الزراعة بالجوف عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، مزرعة أحد المزارعين الذين نجحوا في إنتاج الفراولة في البيوت المحمية، واطلع على المزرعة التي تضم 22 بيتاً محمياً بمساحة 324م2، بواقع 6000 شتلة لكل بيت، مما يوصل إنتاجها إلى 70 طناً سنوياً.

وأوضح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، أن أهم عوامل إنتاج الفراولة محلياً، توفر الشتلات بنوعية جيدة وأسعار ملائمة، حيث تعتمد مشاريع إنتاج الفراولة في المملكة على الشتلات المستوردة من أصناف محددة (فستيفال -سويت شارلي -ماركيز – فرتونا) بشكل سنوي لضمان الحصول على إنتاج جيد.

وأعد المركز مؤخراً دراسة تهدف لإنتاج الشتلات عن طريق البذور، مما يقلل التكاليف، ويقصر المدة اللازمة ويتيح الإنتاجية الجيدة، ووفقاً للمركز فإن حجم استيراد المملكة للفراولة الطازجة والمجمدة، يقارب 31 ألف طن سنوياً بمبالغ تصل إلى 268 مليون ريال، نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي.