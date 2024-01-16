الرياض: أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد، حيث تم زراعة "السدر، والطلح، والسيال، والضهياء، والسلم"، بالإضافة إلى النباتات الرعوية: "الشث، والحناء"، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

ويتوزع المشروع في 8 مواقع متفرقة من مساحة المتنزه البالغة نحو 28 مليون متر مربع، حيث يعد من أكبر المتنزهات البرية في منطقة مكة المكرمة ومن أقدم المتنزهات على مستوى المملكة، وتبلغ أعمار الأشجار من سنتين إلى سنتين ونصف، تروى جميعها باستخدام المياه المعالجة.

ويقع المتنزه، الذي اُفتتح عام 1420هـ، شمال شرق محافظة الطائف، وارتبط اسمه بسد سيسد الأثري، ويبعد عن وسط الطائف 15 كيلومترًا، ويعد من المعالم السياحية المميزة الغنية بالطبيعة الخلابة، حيث يبرز كمحمية طبيعية محاطة بالجبال تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة.

تنمية مواقع الغطاء النباتي

وبهدف تطوير المتنزه وتعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، طرح مركز "الغطاء النباتي"؛ 17 فرصة استثمارية مؤقتة على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر، بالإضافة إلى أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل المتنزه محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.

يذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.