دافوس: اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير) 2024، حيث استضاف جناح "مجلس الشباب" الذي أقامته نخبة من القادة وصُنّاع القرار والشباب الواعد والطموح من حول العالم.

وشاركت مؤسسة مسك نتائج استبيانها العالمي الذي أُجري على 18 ألف شاب وفتاة، وكذلك 500 قائد من 20 دولة، والذي استقصى العوامل الرئيسية التي تُمكِّن من تحقيق التغيير المجتمعي الإيجابي، ومواجهة التحديات العالمية للشباب، مثل الوصول إلى التعليم ذي الجودة العالية، واستخدام الأدوات الرقمية، وتغيُّر المناخ.

مدِّ جسور التواصل

وتواصل "مسك" سعيها في مدِّ جسور التواصل بين القادة والشباب ومعالجة التحديات العالمية للشباب، حيث أُقيمت من خلال "مجلس الشباب" في دافوس 12 جلسة حوارية شارك فيها القادة، وكان من أبرزهم الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.

وقدّم "مجلس الشباب" تجربة مجموعة من الشباب السعودي في مساحة المواطنين المؤثرين؛ الذين سلّطوا الضوء على أثر برامج ومبادرات "مسك" التي تُحفّز على التغيير بين مجتمع الشباب، حيث أثرى هذه المساحة ممثل شباب العشرين G20 سليم الشراري، والأستاذ المساعد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة دانا السليمان، والمستشار الإداري في Bain &company سعود المليحي، ولاعب التجديف الأولمبي حسين علي رضا.

كما مكّن "مجلس الشباب" مجموعة من الطلبة لتعظيم الأثر من العقول الواعدة عبر إشراكهم في المحافل العالمية، حيث شارك في المساحات التفاعلية للمجلس كلٌ من: الطالبة فجر الهملان من مدارس مسك، والطالب أنس عرفات من جامعة الملك سعود، والمبتعث في جامعة كاليفورنيا لدراسة مجال الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية منصور المرزوقي.

الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية

وناقش جناح "مجلس الشباب" من خلال عقد ثلاث لقاءات على الطاولة المستديرة بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان؛ الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار، حيث جاءت مشاركة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ بهدف تعظيم ومضاعفة أثر القادة، وتعزيز فرص الشباب الواعدة من خلال الاستثمار في أفكارهم ودعم مبادراتهم النوعية نحو ابتكار حلول جذرية لمواجهة التحديات العالمية للشباب.

شارك في إثراء الجلسات الحوارية مسؤولون تنفيذيون في المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات ومنهم: رجل الأعمال والمؤلف راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة ACWA Power ماركو أرسيلي، والرئيس التنفيذي لشركة Investcorp حازم بن قاسم، والرئيس التنفيذي لشركة Entertainment Media Ventures ساندي سايان، والرئيس التنفيذي لمجموعة Aveva كاسبر هيرزبرج، ورئيس ممارسات التأثير الاجتماعي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Bain & Company آن لور مالوزات؛ إلى جانب قادة من الجامعات العالمية من بينهم: رئيس جامعة طوكيو تيرو فوجي، ورئيس جامعة سنغافورة الوطنية، البروفيسور تان إنج تشي.