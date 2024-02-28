وارسو: أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأربعاء أن حكومته تدرس إغلاقاً "موقتا" للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار.

وقال توسك للصحافيين "نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق موقت للحدود ووقف التجارة عموماً".

أضاف: "سأناقش هذا الأمر أيضاً مع مزارعين بولنديين غدا. هذا الحل سيكون موقتا... وموجعا للطرفين".



رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

ويغلق المزارعون البولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة الأخرى احتجاجاً على ما يقولون إنها منافسة غير عادلة تشكّلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا المجاورة.

وتابع توسك "أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم في ما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا تكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف".

أضاف: "لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد".

وأغلقت روسيا طرق التجارة الحيوية في البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا لتصدير منتجاتها الزراعية.

وفي محاولة لمساعدة كييف اقتصاديا بعد الغزو الروسي، قرّر الاتحاد الأوروبي عام 2022 إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية التي تعبر الكتلة برا.