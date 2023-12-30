كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا السبت أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في آب/أغسطس، أصبح مهما للغاية لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات البالغة حوالى "13 مليون طن".

وأعرب عن "امتنانه" للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر "في ظل ظروف العدوان العسكري".

بعد سنة 2023 صعبة على الجبهة، يمكن أوكرانيا أن تفتخر بنجاحاتها في البحر الأسود حيث هزمت الأسطول الروسي المعروف بقوته.

وتمكن الجيش الأوكراني من إبعاد السفن الروسية من جنوب غرب هذا البحر وفتح ممر بحري لتصدير الحبوب الأوكرانية، متجاهلا التهديدات بالقصف.

أنشئ هذا الممر في آب/أغسطس لربط موانئ جنوب أوكرانيا ومضيق البوسفور، بعد أسابيع من تعليق موسكو اتفاق الحبوب المبرم بين البلدين المتحاربين.

وأتاح هذا الاتفاق تصدير 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود في عام واحد.

وتزداد أهمية هذا الممر مع إغلاق العديد من الطرق البرية في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات لسائقي الشاحنات البولنديين الغاضبين من المنافسة "غير العادلة" من زملائهم الأوكرانيين.

استهداف السفن

وهددت روسيا باستهداف السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية أو تبحر منها، بينما تستهدف البنى التحتية للموانئ والحبوب.

وانفجر لغم بسفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.

من جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بالنجاحات البحرية لبلاده، قائلا إن قواته "بسطت سيطرتها على البحر" هذا العام.