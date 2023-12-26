كييف (أوكرانيا): أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنّه دمّر في البحر الأسود سفينة حربية روسية يُشتبه بأنّها كانت محمّلة بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وقال سلاح الجوّ في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت" على أيدي طيّاري القوات الجوية.

وأضاف "يقول الناس إنّها كانت محمّلة بطائرات شاهد"، المسيّرات المفخّخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضدّ أوكرانيا.

ولم يحدّد البيان مكان الضربة، لكنّ قائد سلاح الجوّ ميكولا أوليشتشوك نشر مقطع فيديو يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم المحتلّة.

وأكّد رئيس "جمهورية القرم" سيرغي أكسيونوف وقوع هجوم في فيودوسيا.

وقال المسؤول الروسي في منشور على تلغرام "تمّ تنفيذ هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا. تمّ فرض طوق أمني حول منطقة الميناء".

وأضاف أنّ "الانفجار انتهى" و"تمّ احتواء الحريق".

ولم يحدّد أكسيونوف طبيعة الأضرار لكنّه أكّد أنّ السلطات اضطرت إلى "إجلاء سكان عدد من المنازل".

وغالباً ما تنفّذ أوكرانيا هجمات في شبه جزيرة القرم تستهدف بشكل خاص الجيش الروسي.

وفي نيسان/أبريل 2022، أغرق الجيش الأوكراني الطراد "موسكفا"، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي.