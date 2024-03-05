لندن: بلغ سعر أونصة الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعومًا بوضعه كملاذ آمن قبل تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأميركية.

بُعيد الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 2141,79 دولارًا، متجاوزًا ذروة سابقة بلغت 2135,39 دولارًا سُجّلت في بداية كانون الأول (ديسمبر).

وارتفعت قيمة الذهب الذي يعدّ محركاه الرئيسيان شراء المجوهرات والاستثمارات، بنحو 15 بالمئة مقارنة بالوقت نفسه العام الماضي.

وقال الخبير ريكاردو إيفانجيليستا من شركة "أكتيف تريدز" إن "المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة غذت زيادة الطلب على المعدن الثمين، مما أدى إلى مسار سعره التصاعدي".

وأضاف "من بين هذه العوامل، تبرز أسعار الفائدة الأميركية كعامل خطر رئيسي يؤثر على أسعار الذهب، مع تقييد الاتجاه الصعودي المحتمل بسبب عدم اليقين المحيط بخطط مجلس الاحتياطي الفدرالي لتفكيك سياسته النقدية التقييدية".