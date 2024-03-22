واشنطن: من المقرر أن تصبح شركة تروث سوشيال Truth Social التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي هي نسخة من "إكس"، شركة مساهمة عامة في الأسبوع المقبل.

وصوت المساهمون في شركة Digital World Acquisition Corp يوم الجمعة لصالح الاندماج مع مجموعة Trump Media and Technology Group، الشركة التي تقف وراء Truth Social.

يعد التصويت تتويجاً لمعركة استمرت لسنوات لمحاولة دمج شركة Trump Media مع شركة مساهمة عامة فيما يُعرف بصفقة SPAC. وسيتم تداول الشركة تحت مؤشر DJT بمجرد طرحها للاكتتاب العام.

ومن الممكن أن يمنح التصويت ترامب مكاسب كبيرة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار من أسهم الشركة، التي يملك ترامب حوالى 60 بالمئة منها.

وقفز سعر سهم شركة Digital World Acquisition Corp بنحو 4 بالمئة بعد أنباء التصويت.

هذه الثروة المحتملة لا يمكن أن تأتي في وقت أفضل بالنسبة للرئيس الأميركي السابق. حيث يكافح ترامب لتوفير الأموال لتغطية الحكم الصادر ضده بقيمة 454 مليون دولار في ولاية نيويورك كجزء من قضية احتيال مدني. ويدين ترامب أيضاً بمبلغ 83 مليون دولار إلي جين كارول، نتيجة لحكم صدر في كانون الثاني (يناير) في دعوى تشهير تتعلق بالنتائج التي توصلت إليها هيئة محلفين سابقة بأن ترامب اعتدى جنسياً على كارول في غرفة ملابس بيرغدورف غودمان في التسعينيات. وتم استخدام منشورات ترمب على موقع Truth Social كدليل في قضية كانون الثاني (يناير).