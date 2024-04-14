القاهرة: نفت مصر إغلاق مجالها الجوي بشكل طارئ، مؤكدة أن حركة الطيران تسير بانتظام، كما أعلنت شركة "مصر للطيران"، الأحد، استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، بعد إعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

كانت الشركة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان حتى إشعار آخر، في أعقاب إغلاق الأجواء في تلك الدول، بعد أن أطلقت إيران الليلة الماضية عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل، بينما قالت إنه هجوم على أهداف معينة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وبالتواصل مع وزارة الطيران المدني، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وتابع المركز أنه لم يجرِ إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مؤكدة استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم، وفقاً لجداول التشغيل اليومية.

وقال المركز إن الاستثناء الوحيد كان لبعض الرحلات المتجهة لبعض الدول نتيجة توقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، وهي العراق ولبنان والأردن، وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط".

قلق بالغ

وكانت مصر قد أعربت عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مزيداً من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

ورأت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية - الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف، ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها.