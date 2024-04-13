إيلاف من القاهرة: أعلن مصدر أمنى مصرى رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية المقربة من مراكز صنع القرار في الحكومة المصرية.

وكان البيت الأبيض الأميركي قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط، مما جعله يتابع تفاصيل الموقف ويقطع اجازته لهذا السبب.

كما أفادت القناة المصرية من مصادرها، بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل، مما يؤشر إلى أن الدعم الأميركي لاسرائيل والذي تعهد به بايدن أكثر من مرة أصبح أمراً واقعاً في التطورات المتسارعة الحالية.

وكانت إيران قد أطلقت سرباً من الطائرات المسيرة يقدر بحوالي 100 طائرة تجاه اسرائيل، رداً على استهداف طائرات الجيش الاسرائيلي للمقر القنصلي الإيراني في دمشق، والذي أدى لمقتل قيادات من الحرس الثوري الإيراني.