إيلاف من القاهرة: في اللحظة الراهنة والتي قد يترتب عليها حرب موسعة في الشرق الأوسط، ماذا تقول صحف طهران؟ وكيف تفاعلت عناوين اسرائيل مع الضربات الإيرانية الموجهة صوب اسرائيل؟ وكيف هو تفاعل الصحافة العالمية؟.

معاريف (الاسرائيلية): دفاعاتنا قوية لكنها ليست "مثالية"

أطلقت إيران عشرات الطائرات بدون طيار على إسرائيل، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يهدف إلى اعتراضهم خلال ساعات

كما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات قوية ولكنها ليست محكمة.

إسرائيل تقيد التجمعات، وتلغي الأنشطة التعليمية ، وعشرات الطائرات تقوم بدوريات في السماء، كما أن بايدن قرر الغاء عطلة نهاية الأسبوع.

هآرتس (الاسرائيلية): بايدن قال لهم "لا تفعلوا"!

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، والمرة الثالثة خلال ستة أشهر، كان على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يقول: "لا تفعلوا".

وكان إعلان بايدن موجهاً مرة أخرى إلى القيادة الإيرانية، التي تهدد بالانتقام لمقتل القائد الكبير في الحرس الثوري الجنرال محمد رضا زاهدي (المعروف أيضاً باسم حسن مهداوي)، الذي اغتيل في دمشق في الأول من نيسان (أبريل) في عملية انتقامية.



طهران تايمز (الإيرانية) : معاقبة المعتدي جارية

معاقبة المعتدي جارية: الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على إسرائيل، فقد نفذت إيران وعدها بمعاقبة إسرائيل على عدوانها على المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وأطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل منتصف ليل السبت.

نيويورك تايمز (الأميركية): ضربة انتقامية إيرانية

تقول إسرائيل إن إيران أطلقت طائرات بدون طيار على أراضيها في ضربة انتقامية، ويبدو أن هذه الخطوة جاءت ردا على غارة جوية إسرائيلية قاتلة في أوائل أبريل على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.

واشنطن بوست (الأميركية): اسرائيل مستعدة لأي سيناريو

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت طائرات مسيرة من أراضيها باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن البلاد “مستعدة لأي سيناريو”، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في تصريحات مقتضبة مساء السبت إن الأمر سيستغرق عدة ساعات حتى تصل الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ترد وفقا للخطة.

قال وزير الدفاع يوآف غالانت يوم السبت إن إسرائيل “تراقب عن كثب هجوم مخطط له” من قبل إيران وحلفائها، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش أن قواته في حالة تأهب كامل وفرض قيودا على التجمعات الكبيرة والأنشطة التعليمية.

كما قطع الرئيس بايدن، الذي حذر من أن إيران ستهاجم إسرائيل “عاجلا وليس آجلا”، عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ يوم السبت للعودة إلى البيت الأبيض والاجتماع بفريقه وسط التهديد المتزايد.

لوفيغارو (الفرنسية): اسرائيل تعمل مع أميركا الآن لصد الهجوم

يقول الجيش الإسرائيلي إنه يعمل مع الولايات المتحدة “لاعتراض” الطائرات بدون طيار

روسيا اليوم (الروسي): طائرات مسيرة انتحارية

أعلنت إيران مساء يوم السبت بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".

دويشته فيله (الألماني) : إيران بدأت الهجوم

كما كان متوقعا بدأت إيران هجوما جويا على إسرائيل بطائرات مسيرة، حسب ما أكده الجيش الإسرائيلي وقال إنه مستعد للتصدي لهذه المسيرات والتعامل معها.