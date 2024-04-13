إيلاف من لندن: دان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"أشد العبارات" الهجوم الإيراني المتهور.

وفي بيان نُشر على موقع X، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة إن الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار كان "متهورًا" وإن المملكة المتحدة ستواصل "الدفاع عن أمن إسرائيل".

وعلى صلة، قال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين، إنه الآن بعد أن بدأت إيران عملياتها الانتقامية ضد إسرائيل، تستعد الولايات المتحدة لأن يكون هذا "هجومًا كبيرًا".

مسيرات وصواريخ

وفي حديثهم إلى NBC News، قال المسؤولون الذين لم يتم ذكر أسمائهم إن إدارة بايدن تتوقع أن تطلق إيران أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات صواريخ كروز وعشرات الصواريخ الباليستية.

وقال أحد المسؤولين إنه من المتوقع أن تستهدف الأسلحة مواقع حكومية إسرائيلية، وليس مدنيين أو مواقع دينية.

تنسيق

وتقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتنسيق الوثيق حول كيفية الدفاع ضد الهجوم، وقال المسؤول "نحن مستعدون. الإسرائيليون مستعدون".

وقد التقى قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا بمسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المسؤولون الأميركيون الكبار إنه خلال زيارته، تشاور مع الإسرائيليين بشأن خطة دفاعية تتضمن مساعدة أمريكية من البحر والجو، وكذلك حول كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وأضافوا أن الإدارة لم تكن تتوقع أن تستهدف إيران أي أصول أمريكية في المنطقة.

