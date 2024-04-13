إيلاف من لندن: أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أن إيران أطلقت وابلاً من طائرات بدون طيار على إسرائيل وستصل خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانييل هاغاري، في بيان متلفز، إن إسرائيل "مستعدة جيدًا" للهجوم.

وأضاف: "لقد أعددنا لسيناريوهات متنوعة مقدمًا. ومن أجل اعتراض عمليات الإطلاق هذه، لدينا دوائر حماية من القوات البحرية والقوات الجوية على عدة طبقات".

وأوضح أن الطائرة بدون طيار ستستغرق "عدة ساعات" للوصول إلى إسرائيل، وستنطلق صفارات الإنذار في حال تعرض أي منطقة للتهديد.

وقال هاغاري: "سنحاول منعهم من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، هذه هي مهمتنا".

وأضاف: "إذا دخلوا المجال الجوي الإسرائيلي، فسوف تسمعون صفارات الإنذار والإنذار أينما دخلت هذه التهديدات وسنعترضها".