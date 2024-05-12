واشنطن: أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في سخرية أقرب ما تكون إلى الفضيحة، أن آلية عمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشبه ما تكون بقواعد لعبة "مونوبولي" الورقية وأوراق العملات فيها.

ونشر ماسك في حسابه على منصة "إكس" صورة توضيحية للقاعدة الأولى المتبعة في لعبة "مونوبولي" الشهيرة والتي تقول:

"يعتقد بعض اللاعبين أنه إذا نفدت الأموال من البنك، فسوف يتعرض للإفلاس. البنك لا يفلس أبدا. من أجل مواصلة اللعبة، استخدموا قصاصات الورق لمواصلة المعاملات المصرفية لكل لاعب إلى أن يتوفر ما يكفي من المال في البنك مرة أخرى للاستمرار".

وتضيف القاعدة: "كما يمكن للمصرفي إصدار أموال جديدة على قطع قصاصات عادية من الورق".

How the Federal Reserve works pic.twitter.com/3rRhbBfcJe — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

وكتب ماسك في أعلى منشوره: "هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاحتياطي الفيدرالي".

"فضيحة"

ويعتبر منشور من هذا النوع من ملياردير مثل ماسك "فضيحة" تكشف بصورة واضحة أن طباعة أوراق العملات "البنكنوت" لا تتوقف حتى لو كانت من دون أي رصيد حقيقي يدعم إصدراها.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذر في منتصف نيسان (أبريل) الماضي من أن استمرار التضخم من المرجح أن يؤخر أي خفض في نسبة الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام.