باريس: أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال انرجي باتريك بويانيه الجمعة أنه "من الضروري الانتاج في حقول نفطية جديدة"، وذلك خلال الاجتماع العام للمساهمين في مقر المجموعة في لا ديفانس، في مواجهة ضغوط المنظمات غير الحكومية.

واعلن بويانيه "السؤال ليس متى سيبدأ الطلب على النفط بالتراجع بقدر ما هو متى سينخفض بأكثر من 4 بالمئة سنويا".

وقال "في هذه المرحلة يستمر الطلب على النفط في النمو مع نمو سكان العالم".

وحذر من آثار توجه معاكس قد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط التي قد تصل إلى "مستويات عالية جدا وسرعان ما ستصبح غير محتملة بالنسبة لسكان البلدان الناشئة، ولكن أيضا بالنسبة لشعوب دولنا المتقدمة".

في الآونة الأخيرة انتقد الرئيس التنفيذي "الارشادات الجديدة" في توصيات وكالة الطاقة الدولية والتي تحظر جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة.