إيلاف من لندن :علم موقع "إيلاف"من مصدر ليبي مطلع أن وفدا من شركة بتروشينا الصينية اجتمع في الثالث من أبريل الماضي في بنغازي(شرق ليبيا)مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وابنه اللواء ركن صدام خليفة حفتر،بحضور مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الادارة المُكَلف للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط نيابة عن فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة،ومحمد بن شتوان رئيس مجلس ادارة شركة الخليج العربي للنفط،وهي إحدى الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

اللواء الركن صدام خليفة حفتر

وقال المصدر ذاته إنه جرى التوقيع خلال الاجتماع على عقد استثمار طويل الامد، تنازلت بموجبه شركة الخليج العربي للنفط عن نسبة 40٪؜ من انتاج الحقول التابعة للشركة، متمثلة في حقلي (السرير والنافورة) البالغ إنتاجهما حوالي 280 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

محمد بن شتوان

وأوضح المصدر ذاته أنه بموجب أو مقابل هذا العقد والتنازل ،سيتحصل الجانب الليبي على استثمارات في البنية التحتية لمدة 30 سنة،إلى جانب الحصول على إمدادات من المعدات العسكرية و التدريب.

مسعود سليمان موسى

تجدر الإشارة إلى أن الحقول التي جرى التنازل عنها مقابل الاستثمار طويل الامد هي حقول منتجة ومملوكة للدولة الليبية ، و غير محتاجة للاستثمار و التطوير من أي طرف أجنبي.