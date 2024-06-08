إيلاف من الرياض: قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" السبت إنه تم تخصيص أكثر من نصف أسهم أرامكو السعودية في عملية الطرح لمستثمرين أجانب.

وكانت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، قد أعلنت عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

سعر الطرح النهائي

وحددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

مليون و 300 ألف مكتتب

ووفقاً لتقرير "العربية بيزنس" فقد أشارت إلى أنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتباً. وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

خيار التخصيص الإضافي

ومنحت الشركة مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري أن يشتري ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويحق له ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م، وتنقضي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة.

صفقات للتفاوض

وأفادت أرامكو السعودية أنه ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقاً لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.

وستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية (إيداع). وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

ونوهت إلى أنه، سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 حزيران (يونيو ) 2024، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم، فيما سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالا سعوديا للسهم) وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال سعودي للسهم، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد، إن وجدت، يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران (يونيو) 2024.