

مدريد: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) القابضة الثلاثاء، أنها تراجعت عن عرضها شراء حصة تزيد عن 40 % في شركة "ناتورجي" Naturgy المورد الرئيسي للغاز في إسبانيا ويملكها صندوقا الاستثمار "سي في سي" و"جي آي بي" (CVC وGIP).

أعلنت "طاقة" في نيسان (أبريل) أنها تجري مناقشات "أولية" مع الصندوقين لشراء حصصهما في "ناتورجي"، وتجري محادثات مع أكبر مساهم في الشركة "كرايتيريا كايكسا" حول اتفاق تعاون محتمل يتعلق بشركة الطاقة الإسبانية.

وقالت "طاقة" ومقرها في أبو ظبي في بيان إن هذه المناقشات "انتهت والصفقة لن تتم".

ويمتلك كل من "سي في سي" و"جي آي بي" حوالي 20% من "ناتورجي".

المحادثات مع "طاقة" انتهت

وأكدت شركة "كرايتيريا كايكسا" الاستثمارية القابضة المساهمة في بنك "لا كايكسا" الإسباني والتي تمتلك 26,7 بالمئة في "ناتورجي" في بيان منفصل أنّ محادثاتها مع "طاقة" انتهت "من دون التوصل إلى أي اتفاق".

وكررت "دعمها" لـ "خطة التحول" التي وضعتها "ناتورجي"، وقالت إنها بدأت مناقشات للعثور على شركاء محتملين "لتسريع" خطة "التحول في مجال الطاقة" المخطط لها من قبل المجموعة الإسبانية.

ولم يحدد اي من "طاقة" أو "كرايتيريا كايكسا" الأسباب التي دفعتهما إلى إنهاء المفاوضات، لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إن المحادثات فشلت بسبب خلافات في تقييمهما لقيمة المجموعة الإسبانية.

الاستحواذ الكامل

وكان استحواذ "طاقة" على أسهم "سي في سي" و"جي آي بي" في ناتورجي في حال تم، سيجبرها على تقديم عرض للاستحواذ على كل أسهم "ناتورجي".

وتسببت نهاية المناقشات في انخفاض أسهم "ناتورجي" بأكثر من 12% في أواخر التعاملات الصباحية في سوق الأسهم الإسبانية.

حقّقت "ناتورجي" أرباحا صافية قدرها ملياري يورو في عام 2023، بزيادة 20% عن العام السابق، حين عوض الأداء القوي في مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر، انخفاض أسعار الطاقة.