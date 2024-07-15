إيلاف من أبوظبي: تشتهر الشعوب الخليجية بعشقها للسفر والسياحة على الرغم من توفر البنية السياحية المبهرة بها، وخاصة دولة الإمارات، وعلى الرغم من ذلك فقد أنفق الاماراتيون 25.1 مليار دولار على السياحة الخارجية في عام 2023، ليصبح بذلك أكثر شعوب المنطقة العربية والشرق أوسطية انفاقاً على السفر والسياحة.

فضلاً عن أن ترتيبه عالمياً في هذا الجانب الرابع عشر، وهو ترتيب متقدم للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحصائية لا تشمل أبناء الإمارات فحسب، بل المقمين كذلك، وهي شريحة كبيرة لديها دخل مرتفع مما يدفعهم للسفر والسياحة خارجياً.

ووفقاً لتقرير نشرته جريدة الخليج الإماراتية، فقد قدرت "الأمم المتحدة للسياحة "UN Tourism)، حجم إنفاق سكان دولة الإمارات على السياحة في الخارج خلال عام 2023 بنحو 25.1 مليار دولار، بما يعادل 92.1 مليار درهم، بنمو 24%، مقارنة ب20.2 مليار دولار (74 مليار درهم) خلال عام 2022.

بحسب البيانات، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز الرابع عشر عالمياً، كأكبر الأسواق من حيث إنفاق السياح في الخارج خلال عام 2023.

وفقاً لبيانات "الأمم المتحدة للسياحة"، احتلت الصين المركز الأول في الإنفاق السياحي الدولي (في الخارج) لعام 2023، بعد أن أنفق الصينيون نحو 196.5 مليار دولار على السياحة الدولية، ثم جاءت الولايات المتحدة بنحو 150 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 111.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 110.3 مليار دولار، ثم فرنسا بإنفاق بلغ 49.0 مليار دولار.

كم أنفق السياح في الإمارات؟

من جانب آخر، بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات نحو 51.9 مليار دولار (190.5 مليار درهم) في 2023، مقارنة ب49.3 مليار دولار (181 مليار درهم) في عام 2022. ويُظهر هذا النمو قدرة الإمارات على جذب وإنفاق السياح بفضل التطوير المستمر للبنية التحتية السياحية والخدمات العالية الجودة التي تقدمها.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث إنفاق الزوار الدوليين، فيما حلت في المركز السادس على مستوى العالم. تعكس هذه الأرقام أداءً قوياً لقطاع السياحة في الإمارات، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم. من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأعوام القادمة، مع استمرار الدولة في الاستثمار في تطوير القطاع السياحي وتقديم تجارب سياحية مميزة للسياح.

بهذا، تؤكد الإمارات قدرتها على المنافسة في السوق السياحية العالمية، وجذب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال إنفاقهم العالي في مختلف القطاعات السياحية.

28.1 مليون سائح أتوا للإمارات

بحسب بيانات "الأمم المتحدة للسياحة"، استقبلت الإمارات 28.1 مليون سائح دولي في عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 24% مقارنة ب22.7 مليون سائح دولي في عام 2022، وبنسبة نمو قدرها 31% مقارنة بعام 2019.

وجاءت الإمارات بين أفضل 10 دول في نمو أعداد الزوار الدوليين خلال 2023، مقارنة ب2019، كما جاءت في المركز الثاني بين أفضل الوجهات الكبرى في نمو أعداد الزوار الدوليين مقارنة ب2019.