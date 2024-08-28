إيلاف من الرياض: أطلق وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة يوم الثلاثاء حملة سياحية عالمية تستهدف الأسواق العالمية تحت شعار "This land is calling".

وتهدف الحملة السياحية إلى تسليط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية وأميركا، وغيرها إلى المملكة العربية السعودية

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في تدوينة على منصة "X": "بدعم قيادتنا نطلق اليوم حملة نوعية عالمية نرحب فيها بشعوب العالم لزيارة مملكتنا العظيمة واكتشاف تنوع وِجهاتنا السياحية، وكرم ضيافتنا العربية، وتميز تراثنا وتاريخنا العميق، ورغبتنا الحقيقية في إحداث تغيير مُستدام".

وختم أحمد الخطيب تدوينته بالقول: "أهلا بالعالم في السعودية!". ونشر الوزير مقطع فيديو ترويجي وثق الجمال الطبيعي في مناطق مختلفة من المملكة.