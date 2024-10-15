إيلاف من الرياض: يعود الفضل لمشروعات البنية التحتية العملاقة في تغيير وجه وتاريخ المدن الكبيرة مثل العاصمة السعودية الرياض، والتي تتأهب لافتتاح واطلاق أطول مترو بلا سائق في العالم، بعد انتظار وترقب دام أكثر من 10 سنوات.

إذ تتطلع دوائر صنع القرار في السعودية إلى توفير بدائل نقل عن السياراتن، والمركبات التقليدية، بخلاف تحويل العاصمة السعودية إلى مركز للتجارة والأعمال مع تنويع اقتصادها.

إطلاق مترو الرياض لن يكون في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بل إنه سوف يكون في بدايات عام 2025 على الأرجح، وفقاً لـ"الاقتصادية" السعودية.

يأتي ذلك بعد 12 عاما من أول إعلان لإقرار المشروع في نيسان (أبريل) 2012، حينما أقر مجلس الوزراء السعودي آنذاك تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذه.

وبحسب المصادر، فإن المرحلة الأولى من مشروع المترو ستغطي 50 %، فيما ينتظر عقد اجتماعات للشركة المشغلة في تشرين الثاني (نوفمبر)، لدراسة طرح باقات التذاكر المخفضة لمن يملك سيارة وأقل أو لمن يملك سيارتين وأكثر للتحفيز على استخدامه.

من ناحيته أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية صالح الجاسر أن افتتاح مترو الرياض سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأضاف الجاسر أن مشروع مترو الرياض استثنائي وتاريخي.

1.2 مليون راكب يومياً

وتشكل شبكة مترو الرياض العمود الفقري لنظام النقل العام في العاصمة السعودية "الرياض"، بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون راكب يومياً في المراحل الأولى، وما يقارب 3.6 مليون راكب في المرحلة النهائية، و تتوزع مسارات شبكة مترو الرياض الستة كالآتي:

- المسار الأول (الخط الأزرق) محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتر.

- المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كيلومتر.

- المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

- المسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

- المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر.

- المسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتر.

يذكر أن مشروع مترو الرياض يمتد بطول 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، و تتكامل مع مشروع قطار الرياض شبكة حافلات تضم 24 مساراً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.

وتبلغ استثمارات مشروع مترو الرياض نحو 22.5 مليار دولار (ما يعادل نحو 84.4 مليار ريال).



