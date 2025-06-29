إيلاف من لاس فيغاس: في مساحة ترسم فيه التكنولوجيا أحلامًا على لوحة الواقع، نهضت The Sphere كقبة تكنولوجية فنية مذهلة قلبت موازين المشهد الثقافي في لاس فيغاس. تخيل أن تُحاصر بجدران تنبض ضوءًا، وصوتًا يأتيك من الأعلى والأسفل ومن أعماق الأرض، وأن تقف وسط عرض حي لا تشاهده… بل تعيشه بجسدك وروحك.

تلك القبة العملاقة لم تُصمم لعرض مسرحي تقليدي، بل لاحتضان تجربة فنية شاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي والصوت المكاني والتصوير الواقعي الغامر، لتحوّل القصص إلى عوالم ملموسة.

التجربة لا تتوقف عند العرض، بل تمتد إلى الروبوت “Aura” الذي يستقبل الجمهور بابتسامة، يروي الحكاية، ويلتقط اللحظة كما لو كان فنانًا رقميًا نزل من الخيال.

وفي الخارج، تغطي واجهة القبة شاشة LED تُعرض عليها رسائل حب، أو تنبض بالأعلام، أو تومض بدقات قلب ضخمة في عيد العشاق. كل لحظة في Sphere تُصاغ لتلمس وجدانك قبل أن تُدهشك بصريًا.

هذا المكان، رغم كل سحره، لم يصل بعد إلى العالم العربي لا شكلاً ولا مضمونًا. ما يحدث داخل The Sphere يتجاوز فكرة العرض البصري أو التقني، إنه تحوّل حسي شامل يُعيد تعريف حدود الفن، ويضع المشاهد داخل قلب الحدث لا خارجه.

تخيل أن تجد نفسك محاطًا بـ360 درجة من الصور المتحركة، والأصوات التي ترتفع وتنخفض وفقًا لتفاعلك، وروبوت مثل "Aura" يتحدث معك ويقرأ تعابيرك… إنها ليست مجرد تكنولوجيا، بل رحلة شعورية داخل الخيال، صُممت لتلمسك كإنسان. فقط في قلب لاس فيغاس.