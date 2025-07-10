إيلاف من سول: في خطوة لم يُعلن عنها رسميًا بعد، تتردد معلومات داخلية مصدرها شركة Stock Farm Road (SFR)، مفادها أن الشركة بصدد تنفيذ واحدة من أضخم توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، مدفوعة بتمويل ضخم يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار أميركي بقيادة Badr Investments.



وبحسب ما تسرّب من مصادر مطّلعة مقرّبة من دوائر SFR، فإن هذه الجولة التمويلية يقودها تحالف مستثمرين تتصدره شركة "Badr Investments"، التي يرأسها رجل الأعمال المعروف الدكتور أمين بدر الدين، رئيس مجلس إدارة SFR، وهو اسم ارتبط على مدى العقود الثلاثة الماضية ببعض من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

ورغم التكتم الشديد حول تفاصيل المشروع، تشير المعطيات المسرّبة إلى أن التمويل مخصص لتوسعة كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على إنشاء مركز بيانات متطور في كوريا الجنوبية، يُتوقع أن يُشكّل أحد أضخم المشاريع الخاصة في هذا المجال في شرق آسيا.

كوريا في صدارة الخطة الدولية

تشير مصادر داخلية إلى أن اختيار كوريا الجنوبية لم يأت من فراغ، بل نتيجة ضغط متواصل من شركاء خارجيين وأعضاء في مجلس إدارة SFR يرون في السوق الكورية منصة استراتيجية للانطلاق نحو التوسع الدولي. ووفق ما تسرّب من نقاشات داخلية، تُعد كوريا عنصرًا حاسمًا في الاستراتيجية العالمية للشركة، التي تسعى إلى الدمج بين الصناعات التقليدية والتقنيات المتقدمة للجيل التالي.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" بأن SFR تخطط للاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الفائقة التي تتميز بها كوريا الجنوبية، بهدف تطوير أنظمة ذكية متقدمة، ما يعكس توجّهًا طويل الأمد نحو التمركز التكنولوجي في قلب آسيا.

مركز بيانات خارق

ضمن المخططات المسربة، يُنتظر أن يُشيَّد مركز البيانات الرئيسي في مقاطعة "جولانام-دو" جنوب غربي كوريا الجنوبية، بقدرة تشغيلية هائلة قد تصل إلى 3 غيغاواط. ويُقال إن هذا المركز ليس إلا بداية المشروع، وأنه جزء من مبادرة أوسع تطلق عليها SFR داخليًا اسم "من الطاقة إلى الذكاء"، وهي مقاربة طموحة تسعى إلى تحويل موارد الطاقة المتجددة إلى محرّكات للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأسواق الصاعدة.



شعار Stock Farm Road (SFR) الذي ظهر في خلفية صور التوقيع مع الجانب الكوري.

وبحسب مصادر داخل الشركة، لا يقتصر المشروع على البنية التحتية التقنية، بل يُعد جزءًا من خطة متكاملة تسعى إلى تحفيز الابتكار وإعادة رسم مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، مع اعتماد كوريا كمحور رئيسي لهذا التحوّل.

استحواذ محتمل بقيمة نصف مليار

في موازاة الخطة الإنشائية، تفيد النقاشات الداخلية التي اطّلعت عليها "إيلاف" بأن الشركة تدرس تخصيص مبلغ إضافي قد يصل إلى 500 مليون دولار أميركي للاستحواذ على شركة تقنية كورية متخصصة في الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. ويُعتقد أن هذه الخطوة ستسمح لـ SFR بتسريع تموضعها في السوق الكورية، ليس فقط من خلال البنية التحتية، بل أيضاً من خلال الامتلاك المباشر للمعرفة والموارد البشرية المتقدمة.

من يقود المشهد؟

يظهر بوضوح أن الدكتور أمين بدر الدين، رئيس مجلس إدارة SFR، هو القوة الدافعة وراء هذه الخطوة الجريئة. ووفقًا لمصادر الشركة، فإن بدر الدين يتعاون بشكل وثيق مع شركاء داخليين ذوي نفوذ، بينهم شخصيات مؤثرة في قطاعات حكومية وتنموية، في سبيل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.



الدكتور أمين بدر الدين، رئيس مجلس إدارة SFR

وبحسب المطلعين، فإن رؤية بدر الدين لا تقتصر على التوسّع الإقليمي بل تهدف إلى ترسيخ موقع SFR كلاعب محوري في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، مع وضع كوريا في قلب هذه المعادلة.

جدول زمني وأثر اقتصادي ضخم

بحسب التسريبات، من المقرّر أن تبدأ أعمال البناء خلال شتاء عام 2025، ما لم تطرأ مستجدات تنظيمية أو تقنية. وإذا صحّت التقديرات التي تداولها العاملون في المشروع، فإن مركز البيانات هذا قد يولّد ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مقاطعة "جولانام-دو"، ما يجعله من أبرز المشاريع التقنية التي تستقطبها كوريا من خارج شركاتها العملاقة المحلية.



توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور أمين بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة Stock Farm Road SFR ومحافظة جولانام-دو الكورية... في خلفية الصورة، تبرز عبارة "مركز الذكاء الاصطناعي الفائق"، ما يؤكد المعلومات حول جدّية المشروع.

وتعتبر هذه الخطوة قفزة نوعية في الطموحات الدولية لشركة SFR، إذ تجمع بين البنية التحتية الذكية، والاستثمار المباشر، ورؤية متكاملة للتوسّع في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بصيغة أخرى: لا دخان بلا نار

رغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، فإن تشابك هذه التسريبات مع الظهور المتكرّر للدكتور بدر الدين في العاصمة سول، والمداولات الحثيثة داخل الشركة، يجعل من الصعب تجاهل حقيقة أن شيئًا كبيرًا يُحضّر في كوريا. وتمامًا كما تُبنى مراكز الذكاء الاصطناعي على البيانات، تُبنى التوسعات الكبرى على مؤشرات لا تخطئها العين.