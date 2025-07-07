إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأمريكا" التي تتبناها مجموعة دول بريكس، مؤكدًا أن هذا القرار لن يشهد أي استثناءات.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال":

"سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس"، مضيفًا أنه "لن تكون هناك استثناءات لهذا الإجراء".

ويأتي إعلان ترامب في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي قال إن ترامب "يعارض مجموعة البريكس لأنه يرى فيها منافسًا محتملاً للولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته شبكة RT.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة "بريكس"، أن العالم يشهد تحولات عميقة، وأن "النظام أحادي القطب الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ'المليار الذهبي' أصبح شيئًا من الماضي".

وقال بوتين إن "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي مستمرة وتكتسب الزخم"، مشيرًا إلى أن مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز حضورها العالمي، وأن "تأثير ومكانة التكتل يزدادان عامًا بعد عام".

وأضاف:

"أصبحت بريكس بحق أحد المراكز الرئيسية في النظام العالمي".

تضم مجموعة "بريكس" كلاً من روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا، وشهدت توسعات في عضويتها ودعمًا من دول أخرى مثل بيلاروس وإيران. وتُعتبر المجموعة محورًا اقتصاديًا وسياسيًا يهدف إلى تقليل الهيمنة الغربية على النظام العالمي.