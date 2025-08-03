إيلاف من أنقرة: دعا رجل الأعمال التركي تشيتن آي، إلى إعادة توجيه التفكير في السياسات الاقتصادية نحو ما أسماه “اقتصاد الاستقلال”، محذرًا من الاكتفاء بقياس الأداء الاقتصادي عبر أرقام النمو والميزان التجاري.

وأوضح آي في بيان لـ"إيلاف" أن التحدي لا يكمن في حجم الإنتاج، بل في وضوح التوجه الاستراتيجي، قائلاً: “لم يعد الإنتاج وحده كافيًا، بل يجب أن يخدم رؤية واضحة لمستقبل المجتمع”.

وانتقد آي ما وصفه بالفهم التقني الضيق للاقتصاد التركي، مؤكدًا أن التقييم المستقبلي يجب أن يشمل التماسك الاجتماعي والحيوية الثقافية والسيادة الفكرية. وحذر من اعتماد القرارات الاقتصادية على أنظمة وخوارزميات خارجية، معتبرًا أن ذلك يهدد الاستقلال التركي السياسي والاقتصادي على المدى المتوسط.

وختم آي بدعوته إلى إعادة بناء الثقة بين الأجيال، مشيرًا إلى أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بالمعنى والهدف قبل الاحتياطيات النقدية، مضيفًا: “الرأسمال الحقيقي لأي أمة هو إرادتها في تحديد سبب إنتاجها”.