إيلاف من القاهرة: ارتفعت ثروة الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى أكثر من 9.23 مليار دولار متجاوزاً أخاه الأصغر ناصف مستعيداً لقب أغنى رجل في مصر بعد أكثر من عقد على تبدل الترتيب.

وبحسب "العربية بيزنس" نقلاً عن مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" فقد أضاف نجيب ساويرس 2.35 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام، ولم توضح القائمة السبب وراء نمو ثروة رجل الأعمال المصري بشكل كبير منذ بداية العام، إلا أن تصريحات ساويرس السابقة حول استثماراته في الذهب قد تكون هي العامل الرئيسي وراء نمو الثروة.

الاستثمار في الذهب.. كلمة السر؟

ساويرس قال في تصريحات صحفية سابقة إنه أحد أكبر المستثمرين في العالم في الذهب.

يمتلك ساويرس حصة في شركة تعدين الذهب "إيندفور ماينينغ"، بالإضافة إلى حصص في شركات تعدين الذهب المدرجة في البورصة "إيفولوشن ماينينغ"، و"غولدن ستار ريسورسز".

لكن قائمة "بلومبرغ للمليارديرات" قدّرت أن الثروة السائلة لساويرس تبلغ 7.63 مليار دولار. بينما بات ترتيبه بين أغنى 500 شخص في العالم 375، في حين تبلغ ثروة شقيقه في المرتبة 383 عالمياً وبقيمة 9 مليارات دولار.

أكبر خطأ في حياة ساويرس

ثروة ساويرس كانت لتكون أكبر من مستوياها الحالية لولا خطأ ارتكبه في عام 2007، عندما عرضت عليه شركة "دويتشيه تيليكوم" شراء شركته للاتصالات بقيمة 14 مليار دولار، إلا أنه رفض العرض وباع الشركة بعدها بـ4 سنوات بنصف الثمن. حيث اعتبره ساويرس أكبر خطأ في حياته العملية.

من هم أبناء ساويرس؟

أسرة ساويرس هي أسرة مسيحية قبطية مصرية تملك عدة شركات متعددة النشاطات، وتعتبر من أضخم الشركات العربية والشرق أوسطية، والتي يمتد مجال علمها في قطاعات عدة، وهي الاتصالات والبناء والعقارات والسياحة والصناعات والتكنولوجيا، وفي عام 2008، قدرت مجلة فوربس صافي قيمة ثروة العائلة بحوالي 36 مليار دولار أميركي.

الوالد هو أنسي ساويرس (مواليد عام 1930)، وهو عميد أسرة ساويرس، تُوفي عام 2021. ويتم إدارة مختلف الشركات في المجموعة من جانب أبناء أنسي ساويرس الثلاثة: وهم

- نجيب ساويرس (مواليد 1954)

- سميح ساويرس (مواليد 1957)

- ناصف ساويرس (مواليد 1961)

