يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عاصفًا إلى السباق الرئاسي الاميركي، فيكتسح الولايات واحدة بعد أخرى من منافسيه الجمهوريين، وسط توقع استطلاعات الرأي فوزه بالرئاسة.

فهو مرشح قوي، يعتمد خطابًا يدغدغ مشاعر الأميركيين، والبيض منهم تحديدًا، والذين باتوا يتحسرون على حال بلاد بنوها بعرقهم كما يقولون، وانتزعوها من سكانها الاصليين، فصار المهاجرون السود والملونون والأسبان والعرب والآسيويون أصحابها مثلهم، أصحاب بلد الأحلام والنجاح. هذه بلاد بنوها لتكون ملاذًا للمهاجرين، يستطيع كل من ولد فيها، بغض النظر عن أصله وفصله، أن يصبح رئيسها، واكبر مثال على ذلك باراك حسين اوباما، المسلم الذي تنصر، وسكن البيت الأبيض.

في المقلب الآخر، نجد المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي انتهج سياسة الصدام ثم المهادنة، يعيش في القرن الماضي ويعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع تعليم العالم الديمقراطية والانتخاب من جهة، فيما يعمل من جهة أخرى على استمرار سياسة الهيمنة الاميركية على العالم، اقتصاديًا وعسكريًا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبقاء الولايات المتحدة الشرطي الوحيد في العالم، بعدما غاب الند الحقيقي أو القطب الاخر لتوازن الكرة الأرضية بين الضدين.

صرح بايدن كثيرًا قبل فوزه بولايته التي وصلت إلى نهايتها، لكنه لم يفعل شيئًا يذكر، غير الانسحاب المخزي من افغانستان والعودة بقوة إلى الشرق الأوسط ودعم اسرائيل في حربها على حماس والاستمرار في مغازلة إيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد على حساب الآخرين، ما أدى إلى انفراط عقد الدول الحليفة في الخليج، والتوجه شرقًا نحو الصين.

تمتلك الولايات المتحدة ملايين العقول العبقرية، وما زالت الأقوى والأكثر تطورًا في العالم، علميًا وثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا. اقتصادها متماسك بشكل كبير، تتعلق به كل دول العالم، بما فيها الصين، إذ إن السوق الاميركية هي الأكبر والاهم في نظر الصين: نحو 350 مليون أميركي يشكلون القوة الشرائية الأكبر في العالم.

لم تستطع هذه البلاد الشاسعة الواسعة، صاحبة القول الفصل في كل شيء، إفراز مرشحين اثنين افضل من هذين المرشحي: أحدهما صلف وقح متعال شارف على الثمانين، يرى العالم من فوق ويستهتر بالنساء وبالأميركيين من أصول مختلفة، يتحدث عن الخصوم والشركاء بخبث، ويصف هذا بالاخرق وذلك بالمجنون والآخرين بالحماقة؛ وآخر تجاوز الثمانين، كثرت حوادث سقوطه أرضاً أو على درج الطائرة الرئاسية أو نسي ما كان يقول أو تحدث بامور لا صلة لها بما يحدث، شبه خرف تحول البيت الأبيض في عهده إلى بيت للعجزة، بحسب ما يتهمه منافسه.

كيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذا الدرك؟ تنتج قادة ومرشحين تقارب اعمارهم الثمانين وأكثر، بينما ينتج العالم العربي، والخليجي تحديدًا، قادة شباب يتمتعون بالطموح ويرثون تجربة الآباء والأجداد، فيسيرون بخطى واثقة نحو المستقبل... بينما تسير الولايات المتحدة الاميركية نحو الماضي، يقودها جنون العظمة في هذا أو ذاك من مرشحين فقدوا كل أسباب الطموح.

أفلا تستطيع الولايات المتحدة العظمى بمجتمعها المتعدد وامكانياتها غير المحدودة إفراز مرشحين من أصحاب الرؤيا والخطط المستقبلية، في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا ويسيطر فيه الذكاء الاصطناعي على مصلحة الشعب والعالم؟