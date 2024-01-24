في زمانه وحتى الأمس القريب، كانت موسيقاه تُقابَل بالغَطرَسة وبالتقليل من شأنها مِن قِبل مُعاصِريه مِن رواد المدارس اللامقامية الحديثة، والنقاد السائرين في ركبهم. لكن التاريخ أنصف رخمانينوف، فخلد موسيقاه ونبذ موسيقاهم. إيلاف تستذكره في الذكرى 150 لولادته

إيلاف من برلين: بالرغم من أنني شَرَعت بالكتابة عَن الموسيقى منذ أكثر مِن عَقد، كتبت خلالها عَدداً مِن المقالات الموسيقية عَن بَعض أساطين الموسيقى العالمية؛ وبالرغم أن موسيقاري المُفضّل، منذ أن أبحَرت عميقاً في عالم الموسيقى الكلاسيكية، هو الموسيقار الروسي الأسطورة سيرغي رخمانينوف بلا مُنازع؛ إلا أني لطالما تردّدت بالكتابة عنه وعَن موسيقاه، لأنها بالنسبة إليَّ حالة مثالية يَصعُب وصفها وتحليلها بطريقة عادية. وكنت أرى بأنه مهما كتبت عَنه، فلن أوفيه حقه. لكن عام 2023 كان مختلفاً، لحلول الذكرى 150 لولادته، وهي مناسبة لن تتكرر ولن أعيشها كل يوم. لذا قرّرت المُجازفة والكتابة عن حياته وموسيقاه مِن جانب، ربما لم يتطرّق إليه أحَد، يتناوله كظاهرة مُتفرِّدة إنسانياً وموسيقياً، وتأثيره مِن هذا الجانب على ما حوله، مُستعيناً بتجربتي مع موسيقاه التي اقتربت مِن أربعة عقود، بجانب قراءاتي التي لم تتوقف عنه من يومها إلى الآن.

في زمانه وحتى الأمس القريب، كانت موسيقاه تُقابَل بالغَطرَسة وبالتقليل من شأنها مِن قِبل مُعاصِريه مِن رواد المدارس اللامقامية الحديثة، والنقاد السائرين في ركبهم. يقال مثلاً إن ريتشارد شتراوس وصَف موسيقاه بـ"روث عاطفي سائل"، كما هاجَم ثيودور أدورنو برليوده الشهير من سُلّم سي الصغير بكلمات مشابهة، وسار الناقد فرانك شنايدر في ركبهم عند تقييمه لموسيقاه، قائلاً إنَّه يعرف الآن ما يعنيه أدورنو وشتراوس.

لقد أخرج رخمانينوف بموسيقاه، التي استفزّت بعُمقها ورومانسيتها ما حولها من ضَجيج سطحي بدأ يغزو عالم الموسيقى الكلاسيكية باسم التحديث ويطغى عليه، كل ما بِجَوف منافسيه من قيح، لكنه لم يُجيبَهم ويهبُط إلى مستواهم، تاركاً الحكم بينه وبينهم للتأريخ والزمان والذائقة الإنسانية السَوِيّة، الذين أنصفوه ولو بعد حين، فخَلّدوا موسيقاه ونبَذوا موسيقاهم. إنَّ موسيقى رخمانينوف، التي وصِفَت قبل قرن من الزمن أنَّها متأخرة عن موسيقى زمانها (التي كانت توصف بالحداثية)، هي اليوم موسيقى الحاضر التي تهفو لها قلوب عُشّاق الموسيقى أينما وُجِدت في برامج الحفلات الموسيقية، وكل المُعطيات الحِسيّة والعقلية تشير إلى أنها أول مَن حَجَز له مقعد في عالم المستقبل، فيما تُركَن موسيقى الحداثة شيئاً فشيئاً على الرَف، وستُصبح غالباً مَنسيّة في المستقبل القريب.

عصر الموسيقى اللامقامية

مِن سوء حَظ رخمانينوف على المَدى القريب، وحُسن حظه على المَدى البعيد، أنه عاش في زمن الحداثيين مثل شونبيرغ وسترافنسكي، الذين غيّروا الموسيقى الكلاسيكية بأسلوبهم الغريب، وأدخلوها الى عصر الموسيقى اللامقامية، التي لا تعتمد الهارموني، وتتعامل مع النوتات كأرقام وترتبها بطريقة رياضية، وليس كجُمَل لحنية هارمونية. لذا بَدَت موسيقى رخمانينوف ببنائها الكلاسيكي، وألحانها الرومانسية، والهارموني الطاغي لجُملها الموسيقية، مقارنة بموسيقاهم، وكأنها تعود إلى الوراء بَدل المُضي الى الأمام. وقد عَرَف رحمانينوف هذا الأمر، ففي مقابلة معه عام 1939، قال: "أشعر كأنني شَبح يتَجَوّل في عالم غريب. لا يُمكِنني التخلص من الطريقة القديمة في التأليف، ولا يُمكِنني اكتساب الجديدة".

كان سابقاً لعَصره، فهو كان يعلم أن الموسيقى الكلاسيكية التي أخلَص لها، وكان يُحبها لأنها تعَبّر عن ذاته والذات الإنسانية عموماً، ستدوم وتخلُد، وأن كل ما ظهر حينها من موسيقى ضَوضائية لا مقامية، هي صَرعات عابِرة، ستنبذها البشرية وتعود إلى الموسيقى الكلاسيكية الرومانتيكية الأقرب لسَجيّتها وسَويّتها من موسيقى الصَخب والفوضى. مطلع القرن العشرين، حين شقّت الموسيقى طريقها إلى العصر الحديث، وطالتها ضَوضاءه، بقي رخمانينوف وفياً للماضي الكلاسيكي. لذا امتازت أعماله بألحان شاعرية ساحرة وخامة نغَمية خَصِبة ولغة موسيقية مُفرطة بالرومانسية. فالموسيقى تكون بأسمى تجلياتها، حين يكون الجزء العاطفي منها مَشوباً بالكآبة، ولا يستطيع أي موسيقار أن يُترجم ذلك على الورق كنوتة بعَظَمة رخمانينوف. فأي شَخص لا يَهيم في الحركة الثانية من سمفونيته الثانية، أو مقطوعة الفوكاليزا التي ألفها للبيانو، لديه قلب مِن حَجَر!

وُلِد رخمانينوف لعائلة أرستقراطية فَقَدت أغلب ثروتها بسَبب الظروف الاقتصادية في نهايات القرن التاسع عشر. حين بلغ العاشرة، انفصل والداه، وبعدها بسنوات ماتت إحدى شقيقاته. كل هذه التجارب المؤلمة شكلت رؤيته للعالم، فوقع في دائرة اكتئاب انعكست على سمفونيته الأولى، التي ألفها عام 1897، وتحَول عَرضَها الأول الى كارثة بسَبب الموسيقار غلازُنوف الذي قاد الأوركسترا مَخموراً! لذا قوبِل بنقد جارح، بالرغم من أن لا ذنب له بما حَدَث، وأصيب على أثر ذلك بإنهيار وعانى نوبات اكتئاب. لمدة ثلاث سنوات، لم يكُن قادراً على التأليف، فطلب المُساعدة الطبية من طبيب الأعصاب نكولاي دال، الذي عالجه بالتنويم المغناطيسي.

خسارة وجودية

بعد فترة، بدأ رخمانينوف يستعيد عافيته وأبدَع أروع أعماله، مثل كونشرتو البيانو الثاني، الذي كان أول خطواته الى النجاح والشُهرة بأوساط المجتمع الروسي الذي بدأ يُعجَب بأعماله. بعد زواجه من ابنة عمه ناتاليا، وجد الاستقرار الذي بَحَث عنه طويلاً. عام 1917، تعرض رخمانينوف لخسارة كانت وجودية بالنسبة إليه، هي خسارة وطنه. فبعد ثورة تشرين الأول (أكتوبر)، شَعر بالتهديد، وبأن بلاده لم تعُد كما عرفها، فاستقل القطار يرافقه شعور سَيّء بأنه لن يَراها مُجدداً. لذا وُصِف بسَيّد الحزن، لأنه كما قال الناقد الموسيقي الأميركي ليبلنج الذي عَرفه عن قُرب: "لم يتغلب على مأساة روسيا التي غادَرها تاركة فيه حُزناً عَميقاً كان يَظهَر في عينيه. كان رجلاً خارج الزمَن، ورابطاً نادراً بين الماضي الرومانسي والواقعية القاسية"، وهو أمر يَرتَبِط بطبيعة الشخصية الروسية. يقول دستوفسكي: "التعَطّش للمُعاناة حاجة روحية للشعب الروسي". كما كتب رخمانينوف وهو في العشرين: "لن أكون سعيداً بسَبب شخصيتي، أنا واثق من ذلك".



نهاية كونشيرتو البيانو الثالث للموسيقار رخمانينوف، بأداء عازف البيانو الشَهير هوروفيتز، وقيادة المايسترو أورماندي، مع صوَر ولقطات حَيّة نادرة للموسيقار الأسطورة، لوَحده أو مع عائلته

موسيقياً، في الحركة الأولى لكونشيرتو البيانو الثالث، أوصَل راخمانينوف الكادنزا الى ذروة التطور في حركة السوناتا، فهنا برُزت عَبقريته في الربط بين العَقلي والحِسّي، بين قابلية العَقل على التجاوب مع مُتطلبات اليَد، والتي وصَل بها الى الذروة مع مفاتيح البيانو! أما الحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني، فتُعَد اليوم مِن أروع حركات السوناتا الرئيسية منذ سمفونية بيتهوفن التاسعة. يقول المؤرخ الموسيقى شارلز روزن أنه بالكاد تمكن مؤلف موسيقي بعد بتهوفن من خلق هذا العُمق المَصحوب بالشجن.

بين بتهوفن وشوبرت

علاوة على ذلك، نجح رخمانينوف بهذه الحركة في التغلب على مشكلة بين بتهوفن وشوبرت بخصوص شكل السوناتا، التي أضاف لها بتهوفن بعض الزخارف، مُقابل بنائها الكلاسيكي المُغلق في ألحان شوبرت. هنا استخدم رخمانينوف حركات طويلة، يَصِل طول نوتات اللحن الرئيسي فيها لِعِدة صفحات، أطلَق العنان فيها لنفسه لإغناء شكل السوناتا بالتقنيات كأي حِرفي ماهِر.

هناك ميزة أخرى لموسيقى رخمانينوف تتمَثل بأصوات أجراس وترانيم طقوس كَنَسية أرثوذكسية روسية تتخللها، تظهر بوضوح في بداية كونشيرتو البيانو الثاني مَع عزف البيانو المُنفرد المَصحوب برَنين، وكأنه يدعو الناس للخشوع. فقد طور تقنيّته الخاصة ليُصَوّر الفرق في صوت الأجراس بين النغمة ورنينها، والتي تنشأ بين ضَرب الجَرَس وإهتزازه. هنا رَبَط رخمانينوف بين شكل السوناتا الغربية وترانيم قدّاسات الكنيسة الأرثوذكسية، ورَبَط روحياً بين روسيا وأوروبا الغربية.

أخيراً وليس آخراً، في مقابل استهانة بروكوفيف به، لأنه كان يَرى أنه يَدين بما وصل إليه لكونه عازف بيانو وليس موسيقاراً، أثارت تنويعاته لِلَحن رابسودي باغانيني إعجاب حتى بعض الحداثيين مثل بارتوك ولوتسلافسكي، وهو أمر يَتجاهله مُنتقدوه. نشَط أيضاً كمؤلف للأوبرا، وأثبتت مجموعته لأعمال الكورال أنه كان مُهتماً بالتأليف للصَوت البشري. يقول عازف الغيتار فابيان كونين الذي غنى عدداً مِن أعماله للكورال: "مؤلفاته الغنائية تشبه أعماله للبيانو إلى حَد كبير، فيها الكثير من اليَد اليسرى والأوكتافات المنخفضة. هو رومانسي مُتأخِر بناءً وتناغماً، لديه كثير مِن العُمق، كثير مِن الكآبة وكثير مِن الروح. هو قوي جداً مِن الخارج، حَميم وحَزين مِن الداخل". على غِرار بروكنر، خاطر رخمانينوف بإبراز الموسيقى بشكل يَجده البعض مُبالغ فيه أحياناً، ليَستغل اللحظات الجميلة شاعرياً.

ضد ستالين ومعاداة السامية

إنسانياً، دافع رحمانينوف عَن صديقه اليهودي ماتفي بريسمان ضد التحَركات المعادية للسامية من قبل جمعية الموسيقى الروسية، وساعد إيفان بونين بالمال عندما تعرض للسرقة أثناء الهجرة، كما دعم كالنيكوف بسنواته الأخيرة صِحياً ومادياً لنشر أعماله، وغير ذلك أكثر بكثير مما فعل بروكوفييف أو شوستاكوفيتش أو سترافنسكي. كان خَصماً عَنيداً وصامداً في مُناهضته لستالين وإجرامه مِن مَنفاه الأميركي، لكن بالرغم من ذلك، وعند اندلاع الحرب العالمية، تناسى خلافاته الأديولوجية، وأرسل الأموال إلى روسيا لشراء الأدوية والمواد الغذائية. عام 1931، انتقد مع تولستوي في "نيويورك تايمز" ما أسماها بعِصابات الشيوعية المُنظمة التي تفرض حُكمها السَيّء على الشعب الروسي بواسطة الإرهاب الأحمر. بعدها بفترة، ذهب برنارد شو إلى الاتحاد السوفيتي ومَجّد جوزف ستالين، ولم يكتفِ بذلك بل تحَوّل الى قلم مأجور لستالين عِبر وَصف رخمانينوف بـ"حِبر مأجور"، فيما العكس هو الصحيح. فقد كان رخمانينوف وَجه روسيا المُشرق الذي سَطَع على العالم مطلع القرن العشرين، بعد أن غطت سماءها وسماء العالم غيوم الثورة البلشفية، وأفكارها الشمولية، وقيَمها العَبَثية، التي رَوّجَت لها ونخَرَت بها السياسة والثقافة والفن، وانساق خلفها ملايين الشباب حول العالم، مَبهورين بشِعارات التحَرّر الكاذبة التي رفعتها، وكانت أبعد ما تكون عنها في أدبياتها ومُمارساتها مع شعوب الدول التي حكمتها بالحديد والنار، تماماً كما يحدث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وريث ستالين في دكتاتوريته وقمعه لشعبه وتهديده لجيرانه. لقد جائت الذكرى 150 لولادة رخمانينوف كما كانت موسيقاه حاضرة دائماً، لتؤكد للعالم أن روسيا تتمثل في رخمانينوف وحاضِرة في موسيقاه، وليس في سياسة ستالين وبوتين. فقد أعادت موسيقاه الرومانسية قيَم الروح والجمال للموسيقى العالمية والإنسانية عموماً، وهي حاضرة دوماً كي تُذَكّر بها، لكنها تَطَبّعت بالحزن بسَبب ما عاشَه وما آل إليه حال بلاده والعالم والموسيقى بتأثير هذه الأفكار. لذلك وُصِف بآخر الرومانتكيين، وهو وصف يستحقه بجدراة لأنه كان أميناً على تركة أسلافه من أساطين الموسيقى الرومانتيكية.

مُبدع وعَبقري

اليوم رخمانينوف مِن أشهر الموسيقيين في تأريخ الموسيقى العالمية، ليس فقط لكونه عازف بيانو أسطورياً، وهو أمر لم يُجرؤ حتى من يبغضه على التشكيك به، بل لكونه موسيقاراً مُبدعاً وعَبقرياً باتت موسيقاه مُلهِمة لشَرائح واسِعة من عُشّاق الموسيقى العالمية. لذا، بالرغم مما تسَبب به الغزو الروسي لأوكرانيا من جفاء غربي تجاه روسيا، إلا أنَّ الأوساط الفنية في غرب العالم قبل مشرِقه، احتفت بالذكرى الـ150 لمولده.

يرى الكثيرون، سواء كمُتخصّصين، مثل المايسترو بافو جارفي ويوروفسكي وبيمونتيزي، أو كعاشقين لموسيقاه، ومنهم كاتب المقال، أن موسيقى رخمانينوف، ورغم الاعتراف العالمي الذي حظيَت به أكاديمياً وشعبياً في العقود الأخيرة، لا تزال مَحرومة مِن مكانتها الفنية. فلا يزال هناك من يَصِف موسيقاه بأنها عاطفية ساذجة، أو موسيقى أفلام، أو موسيقى بلا هوية، لأنها لا تنتمي إلى مَدارس زمانها الموسيقية، وَوُجِدَت وحافظَت على جَمالية الموسيقى وشاعريّتها، التي مَيّزتها في زمن العَبَث الموسيقي، الذي باتت فيه الموسيقى النشاز فناً، لأن الفن كان يعني حينها الفوضى والعبثية والخروج عَن المَألوف. وللأسف يَنساق الى هذا الخِطاب السَطحي الرَكيك المُتعالي موسيقيون تم تعليمهم التشكيك في جَودة موسيقى رحمانينوف، مِنهُم من يُحبّون سَماعها سِراً، دون أن يجرُؤوا على البوح بذلك! لذا كعاشق لموسيقى رخمانينوف أقول لهؤلاء: "استمعوا أولاً إلى موسيقاه بعيداً عن اللغو المُسبَق الذي قاله لكم أساتذتكم، ثم إحكموا بإحساس وموضوعية".

ظاهرة عالمية

بات رخمانينوف ظاهرة عالمية تُمَثل روسيا كثقافة، لا كموسيقى فحَسب، سواء كموسيقي أو كحالة فنية مُرتبطة بعشَرات الأغاني وموسيقى الأفلام العالمية التي إستُلهِمَت من وَحي موسيقاه، أو كحالة إنسانية بمَواقفه التي لا تُنسى تجاه بلاده وأقرانه. حتى موسيقاه، أنغامها روسية، لكنها عالمية بروحها الإنسانية الى تخترق الحدود والقلوب. فموسيقى بقية أقرانه، وبالرغم من أنها تعد جُزءاً أصيلاً مِن الإرث الموسيقي العالمي، إلا أنها روسية بَحتة. لكن رخمانينوف مختلف. إسأل عنه اليوم أي عاشق للموسيقى الكلاسيكية، مِن اليابان أو أميركا أو ألمانيا أو العراق أو أفريقيا أو البرازيل، ستجِد أنهم جَميعاً يعتبرون أنه عالمي، بالرغم من أنَّ روح روسيا حاضِرة في كل نوتة مِن موسيقاه. إنَّ موسيقاه باتت عالمية لأنها تجاوزت الجغرافيا الى مَدَيات النفس الإنسانية، ورِحاب قيَمها الجميلة مِن عاطفة ومشاعر وأحاسيس وشَجَن، اعتصَرها جميعاً في موسيقاه، لتخرج بهذا الشكل الذي مَنحَها تمَيّزاً وتفرّداً وخلوداً في أسماع وقلوب عُشّاق الموسيقى العالمية.

مؤسس مدرسة

قبل رَحيله ورَغم سَيل النقد اللاذع والجارح الذي ظل يُلاحق موسيقاه، إلا أنه باتَ موسيقاراً يُشار له بالبنان، خصوصاً فيما يَتعلق بموسيقى الأفلام التي قد لا نبالغ إذا قلنا بأنه مؤسس مَدرَستها دون قصد، وهنا تكمن عَبقرية رخمانينوف، وسِر وسِحر موسيقاه، فحينما وُلِدت السينما العالمية، وبدأت شركات الإنتاج بتصنيع الأفلام، كانت قصص أغلب هذه الأفلام تتخللها أو تعتمد على قصص إجتماعية رومانسية تحتاج الى موسيقى تصويرية تُعَبّر عنها، وتنقل أحاسيسها إلى المُشاهد، هنا لعبت موسيقاه برومانسيتها وشجنها، وقربها إلى الواقع، وإلى طبيعة النفس البشرية، دور المُنقذ ثم المُؤسّس، فقد تمّت الإستعانة بها في العديد من الأفلام، ثم حَفّزت جيلاً كاملاً مِن الموسيقيين الشباب للسَير على خُطاه، مثل جيل كورن غولد وميكلوس روزا وماكس شتاينر، ثم تلاهم جيل موريس جار ومانشيني ومُنتوفاني وموريكوني وروتا وغولد سمِث وجون ويليمز وجون باري وآخرين. كعازف بات يوصف بأنه "فرانز ليست بروح روسية".

حينما سئل عازف البيانو الأوكراني تيمور غازراتوف، ما الذي كان سَيَفعله رخمانينوف لو أراد أن يُخطط لحفل عيد ميلاده؟ أجاب: "لقد كان رجلاً مُتواضِعاً طوال حياته، ويتواصل مع أصدقائه المُقَرّبين فقط. لذا بالكاد سيَفعل، وإن فعَلها فمَع عائلته وأصدقائه المُقرّبين".