قبل تعيينه رئيساً جديداً للنظام الإيراني، أكد مسعود بزشكيان مراراً وتكراراً على ولائه للمرشد الأعلى علي خامنئي، ومواصلة طريق الفقيد إبراهيم رئيسي. وزار منزل رئيسي ووصف رئاسته الكارثية بأنها "جهود قيمة ولا تنسى" وأعرب عن "تقديره" لها.

وأعرب بزشكيان، في رسالة تهنئته إلى حسن نصر الله، زعيم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، عن دعمه الكامل له، مؤكداً أن هذا الدعم "متجذر في السياسات الأساسية للنظام ومثل الخميني وتوجيهات خامنئي".

وقد أشاد خطباء النظام ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة بهذه التصريحات التي أدلى بها بزشكيان.

وبالرغم من هذه الشكليات، فإنَّ الاقتتال الداخلي في النظام المنقسم لا حدود له.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك خطبة صلاة الجمعة الأولى بعد انتهاء التمثيلية الانتخابية، حيث يذكره أئمة الجمعة في النظام، بالرغم من خضوع بزشكيان، بعدم الانحراف عن المسار.

وقال إمام الجمعة في أصفهان: "يجب أن يستمر بحزم وقوة في طريق رئيسي"، و"لا ينبغي استبدال جزء كبير من مسؤولي حكومة رئيسي".

كما حذّر أحمد خاتمي، إمام الجمعة المؤقت في طهران قائلاً: "أطلب من الرئيس المنتخب عدم إشعال النزاع المزدوج حول الالتزام والخبرة بعد 45 عاماً".

وقال إمام الجمعة في أردبيل: "إذا أراد أن يكون ويبقى حسن السمعة، فليس هناك سوى طريق واحد؛ أي اتباع توجيهات خامنئي".

وقال إمام الجمعة التابع للنظام في بجنورد: "عليه أن يسعى ليكون بنفس صفات رئيسي".

وتعكس هذه التحذيرات تصريحات خامنئي عقب إعلان نتائج المهزلة الانتخابية في 7 تموز (يوليو)، عندما قال: "لقد أثبت عزيزي رئيسي أنه يمكن للمرء أن يمتلك هذه الصفات العقلية والقلبية والعملية كرئيس لدولة ويتبعها عملياً".

من ناحية أخرى، لم يبقَ بزشكيان مكتوف الأيدي، وأصدر توجيهاً إلى القائم بأعمال الرئيس محمد مخبر، ينص على وقف الإقالات والتعيينات وتوقيع العقود والأحكام المالية حتى يبدأ عمله.

قوبل هذا التوجيه برد فعل عنيف من قبل المسؤولين الحاليين، مشيرين إلى أن بزشكيان لم يشكل الحكومة القائمة بعد ولا ينبغي له إصدار توجيهات.

وبطبيعة الحال، فإنَّ فلول حكومة رئيسي، كما أفاد موقع "انتخابات" الإخباري الحكومي، في 10 تموز (يوليو)، منشغلون في الوقت المتبقي بتحويلات مختلفة في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك "انتقال شركة بارسيان لتكرير الغاز، وشركة فجر جام للغاز"، وشركة التكرير، وشركة موغان الزراعية الصناعية، ومصفاة آبادان للنفط، وشركة تصميم وبناء النفط من خلال شركة OTC.

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في 11 تموز (يوليو)، كتبت صحيفة "أرمان ملي" أنَّ "خلق الأزمات وتوليد الاستياء لدى الحكومة الجديدة هو على جدول الأعمال في الأيام الأولى من عملها" وتم إطلاق مياه السد حتى "تبدأ الحكومة الجديدة عملها"، مع عجز في الطاقة الكهرومائية قدره 8000 ميغاواط".

المثال الأكثر إثارة للاقتتال الداخلي هو ما قاله سعيد جليلي، منافس بزشكيان في الانتخابات، لفريق حملته: بعد إعلان النتائج، التقيت ببزشكيان وأخبرته أننا، باعتبارنا "حكومة الظل" و"مع السلطة، يريدون "مساعدة" حكومة بزشكيان. "من الظل إلى الظل" سنتبعهم و"لا سمح الله إذا رأينا خطأ يتشكل في مكان ما، سنحاول بقوة المساعدة في تصحيح هذا الخطأ".

وقد أثارت هذه التصريحات التهديدية الغضب والشعور بالتهديد لدى الفصيل المعارض. وقال السياسي مصطفى هاشمي طبا: "لا أعرف من أعطى مهمة الظل لجليلي… ومن أين حصلوا على التفويض؟ هل كلفهم المرشد الأعلى بأن يكونوا حكومة ظل؟" (المصدر: موقع خبر أونلاين الإخباري الحكومي، 11 تموز - يوليو).

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واعتبرت صحيفة "هام ميهان" الحكومية، في 11 تموز (يوليو)، تصريحات جليلي حول "استمرار أنشطة حكومة الظل" مثالاً على "التحركات والتهديدات"، مشيرة إلى أنه "في المجال غير الرسمي والافتراضي، فإن مدى وصراحة من هذه التنظيمات أوسع.

هذه مجرد لمحة عن حالة نظام خامنئي الممزقة والممزقة بعد وفاة رئيسي وبعد مقاطعتين شعبيتين مدمرتين، مما يدل على أن الشعب، الذي لا يريد هذا النظام برمته، مصمم على النهوض والإطاحة به.