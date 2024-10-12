في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان، يتساءل البعض، وخصوصًا بعض اللبنانيين، عن دور دول الخليج المعتاد في دعم لبنان للضغط على الولايات المتحدة لممارسة ضغط أكبر لإيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية. والحقيقة أن هذا التساؤل يبدو للوهلة الأولى في محله، إذ اعتادت دول الخليج العربية، تاريخيًا، على دبلوماسية تقليدية داعمة للبنان. لكن التغيرات التي طرأت على المشهدين اللبناني والخليجي، ومن ثم الاستراتيجية الأميركية، غيرت كثيرًا من المحددات التي وجهت السياسات الخليجية نحو لبنان.

صحيح أنَّ الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، تلعب دورًا فعالًا وحيويًا في لبنان منذ السبعينيَّات وعلى مدى نصف قرن. وكان اتفاق الطائف الذي عقد في المملكة العربية السعودية في 30 أيلول (سبتمبر) 1989 وأرسى الدستور اللبناني الحديث قد شكل قمة الرعاية الخليجية السعودية، ومثل حدثاً مهمًا في تاريخ لبنان السياسي، أنهى حربًا أهلية استمرت 14 عامًا، حيث تمكنت المملكة من فتح قنوات الحوار مع الشخصيات الرسمية وغير الرسمية، فكان منعطفًا كبيرًا ورئيسيًا في هذا الاتفاق لما تتمتع به من مكانة سياسية عربية وإقليمية ودولية.

وقبل ذلك، سعت كل من السعودية والكويت منذ بداية الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 بكل جهودهما وثقلهما السياسي والاقتصادي من أجل إيجاد حل لهذه الحرب التي كانت لها أسبابها الداخلية والخارجية، وقد عمل البلدان سوية من أجل تحقيق ذلك على المستويين الداخلي، وتمثل في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المحلية المتصارعة، والمستوى الخارجي بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كان لها تأثير كبير على الداخل اللبناني. وقد سعت المملكة والكويت في هذه المرحلة المبكرة من الحرب الأهلية في لبنان إلى تعريب الأزمة اللبنانية من خلال مؤتمر الرياض ومؤتمر القاهرة اللذين عقدا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1976، وتمخض عنهما إنشاء قوات الردع العربية.

وإثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في المدة ما بين 15 و19 آذار (مارس) 1978، أعربت دول الخليج عن استنكارها وتنديدها الشديدين لذلك العدوان، ومارست تلك الدول موقفًا سياسيًا واحدًا تمثل بالضغط على الدول الكبرى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأميركية من أجل إجبار إسرائيل على وقف العدوان وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وتجسد الموقف الخليجي كذلك بتقديم الدعم المالي والمساعدات الغذائية والطبية إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني. والأمر نفسه من الضغوطات مورس أثناء الغزو الإسرائيلي وحصار بيروت، حيث قام الملك فهد بجهود دبلوماسية مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان لحماية القيادة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي من بيروت.

وشهدت السياسة اللبنانية عام 2005 عددًا من القضايا السياسية التي انعكست سلبًا على الاستقرار في لبنان، وتمثلت تلك القضايا بظاهرة تأثير حادثة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، إذ رافقتها اتهامات أدت إلى زيادة التركيز على قضية الاغتيالات والذي كان أكثرها تأثيرًا. ونظرًا لأهمية لبنان بالنسبة إلى السعودية من جهة وخطورة تلك القضايا على الداخل اللبناني، جاء الاهتمام السعودي متمثلًا بالتصريحات والمواقف الرسمية والاتصالات المستمرة لتهدئة الأطراف السياسية اللبنانية، فضلًا عن إيجاد الحلول اللازمة لإنقاذ لبنان من العودة إلى الحرب الأهلية.

وحظيت التطورات السياسية التي شهدها لبنان في الفترة 2006 و2008، والمتمثلة بالحرب الإسرائيلية على لبنان وأزمة الحكومة اللبنانية، فضلًا عن أزمة الرئاسة في لبنان باهتمام خليجي، إذ قامت بإصدار مجموعة من البيانات وأدلت بتصريحات عبرت خلالها عن التطورات، وقامت بمشاورات عدة شملت أوساطًا لبنانية وعربية ودولية بغية الوصول إلى الحلول اللازمة لتلك التطورات بين الفرقاء السياسيين.