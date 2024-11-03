تحوّل التوازن السياسي للقوى في الشرق الأوسط بشكل كبير ضد النظام الإيراني. وخلقت الضربات المستمرة لقوات النظام بالوكالة وضعًا غير مسبوق للنظام، وهو وضع لم يشهده من قبل. تحدث هذه التغيرات في وقت لا يملك فيه النظام القدرة على الاستجابة لهذه التحديات، ولا يستطيع أن يتحمل الجلوس مكتوف الأيدي. في كلتا الحالتين، تعني النتيجة هزيمة للنظام.

لأكثر من ثلاثة عقود، نجا النظام من خلال قواته بالوكالة، في محاولة لتوسيع نفوذه ونطاقه العملياتي. لكن الآن، تتعرض هذه القوات لضغوط مستمرة وتتعرض للأضرار. لقد خلق هذا الوضع تحديات خطيرة للنظام، مما أثر بشكل مباشر على استقراره وأمنه الداخلي. إن النظام أكثر وعيًا من أي شخص آخر بالاضطرابات المتصاعدة في الداخل، وفي الواقع، كانت كل استفزازاته الأخيرة تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن المشاكل الداخلية في إيران.

تستمد الحكومات الديمقراطية أو حتى شبه الديمقراطية بقائها وشرعيتها من أصوات مواطنيها. إن هذه الحكومات تتنحى جانباً بعد انتهاء فترة حكمها. إما أن تخرج من المسرح السياسي أو تتراجع إلى الخلفية، في انتظار الدورة التالية. ولكن في الأنظمة الدكتاتورية، لا تحدث تغييرات جوهرية، ويبقى الطاغية في أعلى التسلسل الهرمي ويحكم لأطول فترة ممكنة. ولا يخدم المسؤولون المنتخبون المزعومون سوى أغراض القادة غير المنتخبين.

في مثل هذه الدكتاتوريات، يعتمد استقرار النظام وبقاؤه على عوامل خارج إرادة الشعب.

بالنسبة إلى نظام الملالي، فإنَّ العامل المحفز لقواته وعملائه يتجسد في "تصدير الإرهاب وإثارة الحروب". ولهذا السبب يعتبر المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين "العمق الاستراتيجي" لنظامه، ويستخدم هذا كذريعة لتعبئة الحرس الثوري وقوات الباسيج. وهو يحتاج إلى إظهار قوته بطرق ملموسة لإبقاء القوات القمعية والمجرمين حوله للدفاع عن نظامه. ونتيجة لهذا، كان يتباهى باستمرار بأنه يسيطر على أربع عواصم عربية، وأمر وكلاءه بالإعلان علناً عن دعمه لهم في كل منصة.

بعبارة أخرى، أبقى خامنئي الحرس الثوري الإيراني والباسيج والعملاء بملابس نشطين طوال هذه السنوات من خلال تضخيم دور قواته بالوكالة. وكانت الدعاية المحيطة بصواريخ حزب الله البالغ عددها 150 ألف صاروخ جاهزة للإطلاق جزءًا من هذه الاستراتيجية. كان يعلم أنه إذا أوقف الإرهاب والحرب من خلال وكلائه، كما قال مؤسس النظام روح الله الخميني، فإنَّ "روح المرشد الأعلى" سوف تنكمش. كان يعلم أن المجرمين الذين يحافظون على نظامه في السلطة هم جميعًا عبيد للسلطة. إذا شعروا أن مرشدهم الأعلى عاجز سياسيًا وعسكريًا، فسوف يتفككون بسرعة.

وبسبب انهيار هذا العمق الاستراتيجي وتفكك وكلائه، اجتاح الخوف النظام.

مع فقدان النظام لقوته الإقليمية، لم يعد لدى أحد أمل في الغد. في خطابه أمام القاعدة الموالية للنظام، استخدم رئيس مجلس شورى الملالي محمد باقر قاليباف مراراً وتكراراً عبارة "لا تخافوا!". وفي الوقت نفسه، لجأ وزير الخارجية عباس عراقجي إلى رحلات في المنطقة، مناشداً دولاً مختلفة للتوسط ومنع اندلاع الحرب.

بلد مثل لبنان، الذي كان ذات يوم تحت سيطرة النظام، يحكم الآن علاقاته مع النظام ويستدعي سفيره عند كل خطأ.

حتى سوريا لم تعد تظهر وجهاً ودوداً للنظام وتنأى بنفسها بهدوء عن النظام وما يسمى "محور المقاومة".

وأعرب أحد خبراء النظام عن خوفه على شاشة التلفزيون قائلاً: "اليوم الوضع أكثر خطورة من العام الماضي. لقد جلبت الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود إلى المنطقة، ودخلت قاذفة بي-52 المنطقة!" (المصدر: تلفزيون النظام – 17 أكتوبر).

ويعرب خطباء صلاة الجمعة في النظام عن أسفهم أيضًا على موجة الانشقاقات و"اليأس" بين القوى الموالية للنظام، ويشكون من أن "بعض هذه التحليلات تأتي من أشخاص جبناء ومدفوعة بتهديدات العدو والمبالغات... هذه التحليلات تؤدي إلى اليأس والسلبية وإضعاف المسؤولين، وأحيانًا تقع حتى قواتنا الأكثر ولاءً في فخ هذه التحليلات".

وبالتالي، فإن معاقل النظام في الشرق الأوسط تنهار واحدة تلو الأخرى، وهذه هي نفس "الهزيمة الاستراتيجية" التي تنبأت بها المقاومة الإيرانية قبل عام في بداية حرب خامنئي.

والآن، مع اشتعال الاحتجاجات وانفجار غضب الناس في هذا المجتمع المتقلب، سنشهد المزيد من موجات الخوف واليأس وفقدان الدافع والانشقاقات داخل القوى الداخلية للنظام.

دور النظام في عدم الاستقرار الإقليمي

قالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في 26 تشرين الأول/أكتوبر (October) في رسالة عبر الإنترنت إلى المؤتمر المنعقد في برلين:

في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، في الیوم الأول من حرب الشرق الأوسط، أعلنت المقاومة الإيرانية أن رأس أفعى إشعال الحرب في المنطقة هو النظام الإيراني. في قضية فلسطين، لا بد من الدعم الكامل للرئاسة الفلسطينية الرئيس محمود عباس وحركة فتح ومطالبهم العادلة بشأن الشعب الفلسطيني دعماً كاملاً.

لجأ النظام الذي كان على وشك الإطاحة به بانتفاضة 2022 إلى هذه الحرب الخارجية لمنع انتفاضة أخرى وإسقاطه على يد الشعب الإيراني والمقاومة.

في ثمانينيات القرن العشرين، أصر على مواصلة الحرب مع العراق، مما أسفر عن مقتل مليون إيراني.

كما لعب النظام دوراً محورياً في إشعال الحروب في العراق وسوريا واليمن، حيث قتل وجرح ونزح ملايين الأشخاص.

واليوم، بعد مرور عام، على حد تعبير وزيرة الخارجية الألمانية، "من الواضح تماماً أن إيران تقف وراء الهجمات".

وعلى حد تعبير كبار ممثلي البوندستاغ، فإن "إيران هي أكبر مصدر لإزعاج السلام في الشرق الأوسط".

لولا إصرار هذا النظام المحرّض على الحرب، لكان بالإمكان تجنب العديد من الحروب في المنطقة بكل ضحاياها وأضرارها، أو ربما انتهت في وقت أقرب بكثير.

لولا أوامر النظام الإيراني وخططه ودعمه، لما اندلعت الحروب في اليمن ولبنان، ولما تم إنشاء وكلاء.