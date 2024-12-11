في يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، عُقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي في بروكسل ناقش فيه الساسة سياسة جديدة تجاه إيران تركز على دعم الشعب والمقاومة الإيرانية. وتضمن الحدث كلمات ألقاها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي ومريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأكد ميلان زفير، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ووزير التعليم والرياضة السابق في سلوفينيا، أنَّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "قادر على التغيير ولديه كل ما هو مطلوب عندما يتم قبول المسؤولية عن مستقبل إيران عاجلاً أم آجلاً" و"لقد أثبت من خلال عمله أنه مثابر ومنظم ديمقراطياً وقيادته ممتازة ومجهز بخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران".

الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران: تحدٍ عالمي

يشهد سجل حقوق الإنسان في إيران انتهاكات شاملة تؤثر على جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية والثقافية. هذه الانتهاكات المنظمة والمستمرة تُعدّ انتهاكًا صارخًا لأغلب مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

على مدى العقود الأربعة الماضية، تم اعتقال أكثر من نصف مليون سجين سياسي، وتعرضوا لعشرات أنواع التعذيب، بينما أُعدم آلاف المعارضين السياسيين رميًا بالرصاص أو شنقًا. ووصف جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، هذا الوضع بأنه "واحد من أسوأ الانتهاكات في ذاكرتنا الحية".

لا تزال الإعدامات الجماعية، خاصة ضد الأقليات العرقية والدينية مثل الأكراد والبلوش وأهل السنة، مستمرة. ووصفت منظمة العفو الدولية السجون الإيرانية بأنها "أماكن للمجزرة".

وتعدّ النساء من أكثر الفئات تضررًا، إذ يواجهن أشكالًا متطرفة من التمييز والعنف. وأكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أنَّ "التمييز الهيكلي الواسع ضد النساء والفتيات في إيران أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تصل في كثير من الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقال البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، في تأمله لمحاولة اغتياله العام الماضي: "إن هذه المحاولة الوحشية لإسكاتي لم تفعل سوى تعزيز عزيمتي".

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وبصفته رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، أضاف: "لعقود من الزمان، شن النظام حملة تضليل ممولة جيدًا لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وعزل أنصارها. ولكن بعد أن شهدت عملهم بنفسي، كما شهد العديد من أعضاء البرلمان الآخرين الحاضرين هنا، أعلم أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي قوة شعبية مشروعة من أجل إيران حرة وديمقراطية. وأكد على الاعتراف الدولي بالمقاومة الإيرانية، مشيرا إلى أن "137 من زعماء العالم يؤكدون دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأعضائها في أشرف 3".

وفي مؤتمر البرلمان الأوروبي، سلط بيتراس أوستريفيشيوس، عضو لجنة الشؤون الخارجية، الضوء على فشل سياسة الاسترضاء وعواقبها، والتي جعلت النظام الإيراني أكثر عدوانية بدلا من الإصلاح. وحذر قائلا: "إن النظام في إيران يشكل تهديداً، ليس فقط لشعبه، بل وأيضا لأوروبا والمنطقة والسلام العالمي".

وأشار إلى أنَّ تصدير إيران للخوف والقمع من خلال الحرس الثوري الإيراني يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، قائلا: "لقد دعت الدول الأعضاء مثل بلدي ليتوانيا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ... وهي خطوة حاسمة في كبح نفوذ طهران الخبيث في الخارج والقمع الداخلي".

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كما أشاد بشجاعة معاقل الانتفاضة وصمود الشعب الإيراني في مواجهة عنف الدولة. وأضاف أن "دعم حقهم في الدفاع عن النفس يتوافق مع المبادئ الديمقراطية التي نتمسك بها في أوروبا".

ووصف كارلو سيسيولي، عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا، نظام الملالي بأنه حكومة قمعت شعبها بشكل منهجي لمدة أربعين عامًا وزعزعت استقرار الشرق الأوسط بسياساتها العدوانية. وأشار إلى أن السياسة الجديدة والحازمة تجاه النظام يجب أن تشمل دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي.

وأكد سيسيولي دعمه للخطة المكونة من عشر نقاط التي قدمتها مريم رجوي لمجلس أوروبا في عام 2006 ووصفها بأنها "خارطة طريق واضحة نحو مستقبل حيث لا تكون حقوق الإنسان وحرية التعبير والعدالة والمساواة مجرد تطلعات مشروعة بل حقائق ملموسة لجميع الشعب الإيراني".

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وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت رجوي: "خلال الفترة السابقة، أقر هذا البرلمان قرارين يدعوان إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. وكانت هذه فرصة حيوية لمواجهة عدوانية الدكتاتورية الدينية التي تحكم إيران - وهي الخطوة التي لم يتم اتخاذها للأسف.

بالإضافة إلى ذلك، ظل تفعيل آلية الزناد دون معالجة. لعقود من الزمن، اعتمد هذا النظام على تصدير الأصولية والإرهاب والحرب كاستراتيجية أساسية لقمع الشعب الإيراني وإحباط انتفاضاته، ضمان استراتيجي لبقائه. "إن التفعيل الذي طال انتظاره لآلية الزناد وقرارات مجلس الأمن الستة التابعة للأمم المتحدة هو الخطوة الأولى العاجلة والضرورية. ومع ذلك، فإن الحل النهائي للتخلص من هذه الدكتاتورية الشريرة هو تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية".